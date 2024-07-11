Около посольства РФ в Тель-Авиве состоится акция "Stop the Russian Killers"

В пятницу, 12 июля, около посольства РФ в Тель-Авиве (улица А-Яркон, 120) состоится акция "Stop the Russian Killers". Решение о проведение акции было принято после очередного ракетного удара армии РФ по Украине, в результате которого погибли десятки людей – одна из ракет разрушила корпус детской больницы "Охматдет" в Киеве.

В частности, организаторы акции пытаются добиться отмены гастролей в Израиле "Государственного театра Русский балет под управлением Вячеслава Гордеева". Они заявляют: "Покупаешь билет на российский балет – значит поддерживаешь убийства детей! Их нужно остановить!.. Мы призываем присоединиться к акции отмены намеченных в Израиле гастролей "русского государственного балета", как части путинской пропаганды "русского мира", основанного на поддержке терроризма, насилии и войнах. Кровавое путинское лицемерие и Щелкунчик Чайковского – несовместимы!"

В то же время некая пророссийская группа, именующая себя "Антифашистским движением в Израиле", опубликовала обращение к министру культуры и спорта Израиля Йехиэлю Моше (Хили) Тропперу, в котором просит чиновника "не дать вмешаться в культуру и культурное развитее" (публикуется без изменений по сообщению в тг-канале Isr_antifa). Нашей редакции неизвестно, ознакомлен ли с этим обращением кто-либо в офисе министра культуры и спорта Израиля.

Отметим, что "Государственный театр Русский балет под управлением Вячеслава Гордеева" в прошлый раз гастролировал в Израиле в мае 2022 года, через несколько месяцев после вторжения армии РФ в Украину.

Ранее проукраинским активистами неоднократно удавалось добиваться отмены гастролей российских артистов в Израиле.