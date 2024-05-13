Виртуальный мемориал "Седьмое октября": летопись одного дня

Мемориальный интернет-проект "Седьмое октября" предназначен для русскоязычной аудитории. Известные люди – актеры и музыканты, писатели и журналисты, блогеры и политики – рассказывают о жертвах "черной субботы" 7.10.23. Они помогают всем нам узнать о тех, кто родился в Израиле или репатриировался, кто работал и занимался музыкой, кто растил детей и кормил кошек – имя за именем, рассказ за рассказом, жизнь за жизнью. Они помогают узнать о тех, кого убил ХАМАС 7 октября 2023 года.

Ольга Ципенюк, одна из создателей проекта и его креативный продюсер, автор всех текстов о погибших, рассказала NEWSru.co.il о том, как начинался, как работает и как развивается этот виртуальный мемориал.

Как все начиналось

Сразу после событий 7 октября тот же шок, в котором пребывала страна, коснулся и нас. Говоря "мы", я говорю о группе друзей, коллег, бывших коллег, русскоязычных израильтян, так или иначе имеющих отношение к медиа. Мы говорили друг с другом о том, как важно донести правду о событиях 7 октября, поскольку довольно быстро стало понятно, что мир не представляет себе масштабов и характера той катастрофы, которая произошла в этот день.

Мы стали думать, что мы с нашим медийным и журналистским, в том числе, опытом, с нашими контактами, с нашими представлениями о русскоязычной аудитории – поскольку, повторюсь, многие из нас работали и в русских медиа, и в русской рекламе – что мы можем сделать. И вот родилась идея такой летописи одного дня, такой книги памяти, в которой можно было бы хоть как-то рассказать о погибших.

Дело в том, что довольно быстро стало понятно, что распространяются два мемориальных формата – один это обычные списки, списки армейские, списки новостных ресурсов, списки социальных и благотворительных организаций, то есть, списки погибших в обычном формате: имя, возраст, максимум – место рождения или проживания. А второй формат – это лонгриды, большие журналистские расследования: газетные, журнальные, телевизионные, онлайн истории, где удавалось проследить судьбу конкретного человека, рассказать о его жизни, семье, об обстоятельствах гибели.

Поэтому когда мы задумались о формате, у меня, в частности, – а на меня автоматически легла должность креативного продюсера этого проекта, – поскольку я традиционно работаю с текстами, у меня была задача из этих двух форматов, из списков и лонгридов, создать что-то свое.

На самом деле думала я только об одном: как за номером и за строкой в списке дать русскоязычной аудитории представление о живом человеке, у которого эту жизнь отняли. Так, собственно, и родился этот формат: три-четыре предложения, в которых мы пытаемся создать мини-портрет человека, у которого в этот день была отнята жизнь. Вот, собственно, идея формата и его воплощение.

Дальше мы стали думать о том, что массовый характер распространения этой информации может придать только привлечение людей с широкой медийной аудиторией. Поначалу мы думали о блогерах и телерадиоведущих, стали думать о том, как сделать так, чтобы этот наш формат попал в СМИ, потом нам, по опыту работы в рекламе, стало понятно, что идеальным каналом донесения могут быть "медийные лица" – не только люди профессионально занимающиеся распространением информации, то есть, блогеры и медийное сообщество, но и медийные лица вне медиа – звезды театра и кино, политики, бизнесмены, музыканты, спортсмены, деятели культуры и искусства в других областях, и так далее.

Наша задача была достучаться до русскоязычной аудитории по всему миру, и мы прекрасно понимали, что только израильских блогеров недостаточно для людей, которые живут вне Израиля. Мы сразу для себя определили, что это будут не только евреи, не только жители Израиля и не только граждане Израиля. И мы стали обращаться к людям разных творческих профессий, предлагая им поучаствовать в чтении имен.

Важно не только имя

Поначалу форматом, который я держала в голове, была акция "Возвращение имен", которая много лет проходит в Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади, возле здания комитета госбезопасности.

Это акция в память жертв сталинского террора, когда люди – абсолютно любые люди, желающие почтить память этих жертв – просто приходят на площадь для того, чтобы прочесть в микрофон имена и даты жизни и смерти. Это могут быть люди из списков, которые чтецам выдают сотрудники – к сожалению, приходится употреблять глагол в прошедшем времени, – выдавали сотрудники, в частности, таких организаций, как "Мемориал", разогнанный в России, это могут быть люди, которые читают имена жертв террора и репрессий из собственных семей, – то есть, задача озвучить имя.

И вот я вспомнила об этой акции и подумала, что если нашей задачей является все-таки дать какое-то представление о том, кто были эти люди, стоит расширить это чтение до нескольких предложений.

Презенторы-чтецы, структура и формат проекта

Мы стали обращаться к деятелям культуры, искусства, политики, бизнеса в России и в том, что называется "хорошей Россией" – я имею в виду всех, кого по чьему-то определению называют "хорошими русскими", к людям, уехавшим из России по тем или иным причинам. Практически все они без колебаний соглашались участвовать в этом.

Мы с самого начала решили, что это никак не будет самодеятельный проект. Мы с самого начала решили, что это будет студийная съемка, мы начали со студии в Израиле. Таким образом появился этот визуальный формат: студийная съемка, черный кабинет, оператор, свет, камера, все по-взрослому. Дальше это "обвешивается" айдентикой проекта, которую разработали наши графики, титруется.

Мы стали искать студии в разных городах и весях. Начали мы с Москвы, как с наиболее близко достижимой цели в смысле связей и количества контактов. Мы находим студию, находим съемочную группу, собираем группу презенторов: чтобы не снимать одного человека за один раз, стараемся, чтобы это было человек пять, шесть, семь – сколько найдется в этой географии.

Технически, поскольку позади уже почти половина списка убитых, этот процесс уже довольно четко структурировался, технологизировался, если можно так сказать.

Мы изначально ограничили себя по времени, ролики длятся до минуты, порядка 40 секунд, если это не какая-то сложная история, которую необходимо рассказать. Мы стараемся не выходить за этот формат.

Команда проекта

Есть люди, которые отвечают за продакшен, то есть, за контакты с презенторами-чтецами, съемочными группами и студиями. Есть я, которая отвечает за тексты: так сложилось, что тексты пишу только я. Есть люди, которые занимаются съемкой. Есть те, кто занимается монтажом, и эфиром, и публикацией. Частичная команда проекта выглядит так: Илона Левински – генеральный продюсер; Лика Длугач – сопродюсер; Ольга Ципенюк – креативный продюсер; Павел Вайншток – режиссер; Денис Цейтлин – оператор; Даниэль Маштаков – контент-менеджер; Илья Ловцов, Виктор Лобыцын – дизайн, графика.

Немедленно был создан сайт проекта. Мы сразу купили хостинг с домейном octoberseven.net, еще раньше, чем придумали проект. Нам было важно создать сайт с собственным дизайном и контентом.

Помимо сайта, проект существует в виде YouTube-канала и страниц в основных социальных сетях: это Facebook, это Instagram, это TikTok и YouTube канал.

Ресурсы для создания проекта

Прежде всего, мы – сугубо частный проект, нам это принципиально: за нами не стоит ни одна коммерческая, политическая или государственная организация. Это полностью частная инициатива.

Проект виртуальный, но деньги на него нужны реальные, потому что мы платим за аренду студий, за работу операторских бригад в разных городах и весях. Поначалу проект был абсолютно волонтерским, мы работали и продолжаем работать бесплатно, многие из нас. Но в какой-то момент, когда стало понятно, что ресерчеры, например, должны работать фултайм, невозможно сочетать эту работу с другой, потому что поиск информации идет чем дальше, тем сложнее, – по понятным причинам.

Информация, которая лежала на поверхности, которая была изначально передана медиа, в первую очередь, израильскими, добывалась и аккумулировалась легко. Дальше все идет сложнее, информации становится все меньше и меньше. Влияет и такой страшный фактор, как идентификация тел погибших, она идет медленно – в зависимости от состояния, в котором они были найдены, и понятно, что как ни ужасно это звучит, целые трупы были быстро опознаны, и информация о них стала доступна к публикации, а те, кто был сожжен до белых головешек, их идентификация шла неделями и все еще продолжается. И эту информацию искать все трудней, и для этого постоянно нужны люди.

Мы делали это на свои деньги, на деньги наших семей, мужей, родственников, которые видели наш проект в интернете и предлагали поучаствовать. В какой-то момент мы поняли, что нам не стыдно обратиться к нашей аудитории за поддержкой, мы стали публиковать в социальных сетях информацию о том, что нам можно помочь, мы опубликовали официальные банковские реквизиты и формы оплаты. Нам можно помочь через банк, через PayPal, через израильский bit (все реквизиты для помощи проекту – в конце статьи, – прим.ред). И люди откликнулись на эти просьбы, это не какие-то многомиллионные донаты, но они капают буквально каждый день, кто-то переводит 50 шекелей, кто-то 5000 шекелей. Все эти деньги идут на совершенно определенные цели.

Все наши презенторы снимаются бесплатно, ни один из них не заикнулся о гонораре, что не может не радовать. Мы платим за аренду студий. Есть в некоторых городах владельцы частных студий, которые узнав о какой цели идет речь, благородно предоставляли нам студию бесплатно, это довольно редкий случай. Нам бесплатно предоставили студию в Швейцарии, нам неожиданно пожелавший остаться неизвестным спонсор оплатил съемочную студию в Лондоне, но опять же: один раз нам ее оплатили, а мы в Лондоне уже снимали, по-моему, четыре раза. Нам спонсоры помогали оплачивать аренду оборудования в Москве, в других европейских городах находились люди. Но в большинстве случаев это стоит денег.

Денег стоит хостинг, техническая поддержка сайта, денег стоит техническое ведение с практически ежедневным обновлением социальных медиа. Первое время вся наша аудитория, все собранное нами количество просмотров было, что называется, органическим, то есть, без продвижения, мы не покупали трафик, все страны и аудитории, которые нас смотрели, делали это естественным образом. Как только появился какой-то свободный бюджет, мы стали использовать его на покупку таргетированного трафика.

Мы всегда благодарны людям, которые включаются в поиск информации. Людям, "которые знают людей, которые знают людей, которые знают людей" – родственников погибших. Потому что мы уже несколько раз сталкивались с необходимостью написать истории одиноких людей, тех самых, которые являются "строчкой в списке погибших", и информации о них практически нет. Мы обращаемся в социальные службы, мы обращаемся в муниципалитеты с просьбами помочь нам, рассказать хоть какую-то историю о погибшем вместо строк "имя, фамилия, убит 7 октября". Деньги и поиск информации – это то, в чем мы остро нуждаемся.

Что же касается презенторов, готовых выступить чтецом, то у нас длиннейшая очередь медийных лиц, лиц с большой аудиторией, а это, как ни цинично это звучит, главный критерий отбора презенторов, которые ждут съемок в разных городах и весях.

Как вынести невыносимое

Когда я говорю, что во время работы пытаюсь абстрагироваться от содержания текстов, оно меня все равно рано или поздно догоняет. Я помню девочку по имени Либи Коэн-Магори, с которой мама говорила по телефону, пока ее убивали. Все 38 минут, до последнего дыхания дочери.

Помню 90-летнюю Джину Смятич из кибуца Кисуфим – хамасовцы вытащили ее из "мамада" и выстрелили в голову.

Помню семью Эвен с четырьмя мальчишками. Двоим удалось убежать, а двух других родители, пытаясь спасти, накрыли своими телами. Их прошили автоматными очередями – всех четверых, лежащих друг на друге.

Помню парня из Ашдода по имени Никита, точнее, Нир – в армии он принял иудаизм. По дороге на работу Нир попал под огонь хамасовцев. Это засняли камеры наблюдения: он ещё дышал, когда подошедшие террористы добили его из автоматов.

Я помню убитых в кибуце Беэри Марину и Игоря Лосевых. Оба родились в Запорожье, репатриировались по программе "Первый дом на родине" и сразу оказались в кибуце, где прожили 30 лет. Марина любила читать Агату Кристи, кормила и лечила уличных кошек. Игорь выращивал в их саду манго и мандарины, всегда делился с соседями. Люди, влюбленные в эту землю, в эту страну, в эту жизнь. Почему ее у них отняли?

Что касается психологической помощи, то как-то пока обходимся. Я могу говорить только о себе, все-таки информация достаточно интимная. Это тяжелая работа, безусловно, и к ней нельзя привыкнуть, что самое ужасное, поскольку мы пишем не только о жизни, но и о смерти, обстоятельства которой при всей их схожести достаточно чудовищные. Но нет, я не обращалась к специалистам, я не пью антидепрессанты и стараюсь регулировать потребление алкоголя, вызванное этой работой.

Это очень тяжело. Отгородиться от этого можно и нужно, потому что ты должен выдать какое-то количество текста в день, и если снимается, скажем, десять человек, то я должна подготовить от 20 до 50 текстов, в зависимости от количества имен, которые готов или может прочесть тот или иной человек. И надо на какой-то стадии относиться к этому просто как к набору букв.

Для меня неожиданно тяжелым испытанием оказалось, когда я впервые поняла, что для зарубежных презенторов, для зарубежных чтецов я должна помимо текстов, начитывать голосовые гайды. Каждый зарубежный презентор получает три документа: текст, инструкции о том, как именно читать этот текст, и голосовой гайд-начитку – помимо того, что я пишу эти тексты, я все их еще и начитываю на диктофон, чтобы люди, не владеющие ивритом, не ошибались в произношении имен, топонимов – названий городов и мест, в ударениях и прочих особенностях, связанных с ивритом и местной географией.

Первый раз, когда я сама читала этот текст, это оказалось почти невыносимым, мне удалось записать только с десятой попытки. Но делаешь, потому что нельзя не делать. Справляться с этим нужно, потому что никого не должно интересовать, что именно я чувствую, я должна выдать, как это ни цинично звучит, медийный продукт, и я его выдаю.

Обратная связь

У нас внизу на сайте есть возможность обратной связи, к нам обращаются родственники погибших, и мы отвечаем им. Просьбы бывают двух типов: первое это обращение родственников тех людей, которых мы еще не упомянули, нас спрашивают, есть ли у нас информация о таком-то человеке, планируем ли мы делать посвященный ему ролик, объявляют о готовности предоставить о нем информацию.

Какая это информация? Имя, фамилия, по возможности, если речь идет о новых репатриантах, страна исхода, данные о том, где человек учился, работал, служил в армии, обязательно какие-то личные черты характера, обстоятельства жизни, привычки, хобби. Потому что это и есть то, что делает портрет человека портретом: знать, что он кормил уличных кошек или болел за команду "Апоэль Тель-Авив" и играл на гитаре – это какие-то человеческие факторы. И мы просим, – конечно, с оговоркой, если у вас есть эта информация и вы готовы ею поделиться, – рассказать об обстоятельствах гибели и/или обнаружения тела.

Второй тип обращений – их мало, но эти обращения случаются, ведь мы берем информацию из открытых источников, – когда где-то вкрадывается неточность в произношении имени, или в возрасте, или в месте жительства, или в каких-то данных, которые принципиально важны семьям погибших. Мы с большим вниманием относимся к этой информации, и если иногда из-за этого приходится переснимать ролик, мы на это идем. Таких случаев мало, они считанные, но они есть.

Это летопись одного дня

Мы изначально договорились о некоторых принципиальных вещах, принципиальных не в идеологическом, а в структурном смысле, потому что не структурировав эту работу, невозможно двигаться вперед. Прежде всего – и это важно понимать тем, кто к нам обращается – иногда говорят: "Вот мой сын, солдат, погиб наутро, 8 октября". Это очень формальный критерий, но это жесткий критерий: мемориал "7 октября" это летопись одного дня. Мы не пишем летопись войны "Железные мечи", мы рассказываем только о тех, кто погиб седьмого октября.

Некоторых погибших объединяем: мы, безусловно, рассказываем о семейных парах, о парах отец и сын, мать и дочь, убитых вместе или, если нам известны обстоятельства их гибели в разные моменты в разных точках, но в этот день. Мы используем объединяющие факторы: девушка с бойфрендом, парень с герлфренд, это вопросы внутренних решений, которые избавляют от бесконечных колебаний.

Если два друга-одноклассника погибли вместе – пишем ли мы о них как условно об одном номере? Нет, не пишем. Если парень и девушка убиты вместе – пишем ли мы о них в одной истории? Да, пишем. Это может нравиться или нет, но этот критерий позволяет нам не метаться, а формально подходить к этой работе. К сожалению, в ней должно быть очень много формализующих факторов, потому что объем работы огромен, нас очень мало, и без вот этой формализации невозможно двигаться вперед.

Наш проект ориентирован на русскоязычную аудиторию во всем мире, поэтому титры не переводятся на другие языки. Это связано и с изначальным форматом: при всем восхищении и уважении к творчеству моей любимой актрисы Ксении Раппопорт или музыкантов Жени Хавтана и Лаймы Вайкуле – их лица ничего не скажут международной аудитории. У нас есть некоторые идеи о том, как экстраполировать проект на международную аудиторию, но пока это проект русскоязычный, с русскоязычными звездами и с титрами на русском языке.

Цифры, страны, отзывы

Мы отсняли около 600 роликов. В проекте приняли участие более 200 презенторов в разных городах и странах. Сейчас я готовлю историю номер 625… Если говорить об 1200 убитых, мы перевалили за половину, но их историй будет меньше ровно по той причине, о которой я уже говорила: убивали иногда целыми семьями, и под одним номером идет несколько человек. Совокупно проект набрал более семи миллионов просмотров, если говорить о социальных сетях.

Больше всего аудитории у нас из Израиля, следующей идет Украина, следующим идет Казахстан, а не Россия, что вполне объяснимо: ведь в России запрещены Facebook и Instagram. Дальше идет Россия, дальше Беларусь, нас смотрят в Германии, в Америке, в Австралии, в Канаде, и мы планируем путем таргетинга расширять географию.

Интернет-пространство это зона свободного высказывания, мы получаем негативные отклики. Этот хейт в большой своей массе обращен против наших презенторов, но есть, были и будут антисемитские и антиизраильские комменты, и наши модераторы этим занимаются. Мы не отключаем комментарии, но мы их модерируем, следим за отсутствием проявлений ненависти как против наших чтецов лично, так и антиизраильских и антисемитских проявлений.

Как помочь проекту

Если вы поддерживаете Израиль, если вы солидарны с нами в необходимости рассказать правду о событиях 7 октября и увековечить память невинных жертв, помогите мемориалу: пожертвуйте любую сумму на его поддержку.

Перевод по PayPal:

Сайт фандрайзинга gogetfunding.com.

БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД

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Материал подготовила Елена Пепел