Долги, беспомощность, страх, отсутствие защиты: история получения "серой" ссуды

Многие слышали о так называемых "серых" ссудах: якобы существуют компании, готовые пойти навстречу и срочно дать деньги людям, попавшим в сложную экономическую ситуацию и не сумевшим договориться с банками. Многие слышали о коллекторах, "выбивающих" платежи по таким ссудам из неудачливых должников. Большинство людей считает, что эти истории происходили когда-то давно, и жертвами "серого рынка" становятся маргиналы, которые и сами существуют в "серой" зоне израильского общества. К сожалению, это не так. Мы расскажем вам одну из множества историй, которые происходят рядом с нами в Израиле, в наши дни, и возможно, даже с нашими знакомыми.

Виталий и Ольга Н., русскоговорящие репатрианты, попали в стесненные финансовые обстоятельства: из-за серьезной болезни жены потребовались деньги, а кредитная история не позволяла взять ссуду в банке. Супруги пытались убедить сотрудников своего банковского филиала дать им ссуду, ведь муж продолжал работать и зарабатывать, но получили отказ.

И тогда они наткнулись в социальной сети Facebook на объявление, предлагающее быстрые гарантированные ссуды даже для людей с плохой кредитной историей. Название у компании было "какое-то невнятное", аббревиатура и слово Finance. На обращение по объявлению тут же откликнулся агент компании, который назначил встречу в центре Израиля, в офисе. Он пообещал добиться выделения ссуды своим новым клиентам, назвав стоимость своих услуг: 30% от суммы. "От безвыходности мы согласились", – признается Виталий.

Для "проверки индивидуального кредитного рейтинга" супруги Н. представили компании все запрошенные данные: удостоверения личности и принадлежащие им кредитные карты. Виталий и Ольга сфотографировали запрошенные документы с обеих сторон и переслали представителю компании в WhatsApp. Договор о предоставлении услуг заключен не был.

"Моментальной" ссуды, вопреки ожиданиям и надеждам, супруги не получили: по словам Ольги, их "мурыжили почти месяц", и за это время от их имени подавали запрос на ссуду во все банки – то есть, делали то, что могли сделать и сами супруги Н., безо всяких 30% комиссионных. Причем "посредники" не пытались договариваться с банками: они просто подавали запрос и оставляли контактный телефон Ольги, которой начали звонить из банков, но ни в одном из них ссуда одобрена не была, и на какое-то время дело затихло.

Через полтора-два месяца с ними снова связались и назначили встречу: со стороны "компании по предоставлению кредитов" пришли несколько человек, один из них попросил смартфон Виталия, попросив открыть банковское приложение. Виталий не следил, какие именно операции проводил с его телефоном этот человек.

С ним в это время разговаривал, по словам супругов, начальник этой компании, назовем его Шломо. Он рассказал, что получить ссуду через банки не получается, и у супругов остаются два варианта: в течение трех месяцев улучшать свою кредитную историю, или же прямо сейчас вместе с ним поехать в автосалон, приобрести машину, тут же передать ее Шломо и получить половину стоимости машины. Супруги согласились.

Сделка состоялась в автосалоне в центре страны в присутствии представителя "кредитной" компании: на Виталия была оформлена покупка машины за 315 тысяч шекелей в кредит, ему отдали папку с документами, он сел за руль "своей" новой машины, выехал из автосалона, и через пару десятков метров припарковал ее, передав ключи. Обещанных денег – половины стоимости машины – он так и не получил. Объясняли это по-разному – вначале обещали, что курьер вот-вот привезет деньги, затем Шломо сказал, что сумма слишком велика, и ему сложно ее собрать, а затем перестал отвечать. Тогда Виталий связался с владельцем автосалона, который ответил, что он ничего не знает: сделка зафиксирована на видео, покупатель получил все ему причитающееся, и претензий иметь не должен.

Виталий обратился в полицию и подал заявление, предоставив всю переписку с "финансистами", все имеющиеся документы и данные, включая имена и номера телефонов. После этого он несколько раз обращался в полицию, чтобы узнать о ходе расследования, но никакой информации не получил. В полиции, по его словам, объясняли просто: ну вы же сами обратились к этим людям. Автомобиль объявили в угон.

Виталий и Ольга вернулись в социальные сети, где изначально нашли объявление о гарантированных ссудах, они начали оставлять комментарии с рассказами о том, как на самом деле ведут дела в этой компании в надежде предостеречь других. Так они нашли многих других пострадавших от деятельности тех же "финансистов", и истории были очень похожи: покупка машин, множества мобильных телефонов и других дорогих товаров в кредит, немедленная передача купленного "агенту" компании "серых ссуд", в некоторых случаях люди даже получали какие-то деньги, хотя и в несколько раз меньше, чем оставались в результате должны по ссудам. Один человек прочел комментарии и сумел добиться от "агентов", чтобы ему вернули купленную на его имя машину – продав ее, он сможет покрыть хотя бы часть ссуд. Но так повезло не всем.

Потеряв все, с сотнями тысяч шекелей долгов и несколькими делами в системе исполнительного производства ("Оцаа ле-Поаль"), с новыми расходами на адвокатов, в постоянном стрессе и страхе из-за угроз, Виталий и Ольга отчаялись, что правоохранительные органы как-то помогут им. Они надеются оформить банкротство, поскольку покинуть Израиль с такими долгами они уже не смогут.

Эта история – одна из многих. Компании по предоставлению "гарантированных ссуд" действуют годами, просто меняя вывески. Жалобы на объявления в социальных сетях от таких компаний успеха не приносят: пользователь получает ответ, что "объявление не нарушает законов сообщества". Сайты компаний "гарантированных ссуд" даже не пытаются скрыть, что фирма работает "в серой зоне". "Термин "серый рынок" имеет негативный имидж из-за явлений, имевших место на нем в прошлом, но ситуация изменилась после реформ рынка капитала. Раньше серый рынок был ареной, на которой действовали сомнительные игроки, которые взимали необоснованные процентные ставки и были связаны с последствиями вымогательства путем угроз и отмывания денег. В настоящее время предприятия, работающие на сером рынке, находятся под надзором Управления рынка капитала", – утверждается на одном из таких сайтов.

Разумеется, это не так. "Серый рынок" не регулируется законом. Закон о регулировании внебанковского кредитования, принятый в 1993 году, требует от кредитора предоставления заемщику полной информации о процентной ставке и других подробностях возвращения ссуды и ограничивает максимальный процент. Но это не говорит о том, что закон полностью регулирует происходящее на "сером рынке": супруги Н., чью историю мы приводим здесь, и множество других клиентов подобных компаний с готовностью ставят свои подписи под договорами о ссудах на приобретение дорогостоящих товаров, обещая платить указанные в договорах проценты. Прямых договоров с "серыми" фирмами у клиентов нет, и доказать обман они не могут.

Тем не менее, в сообществах и группах в социальных сетях, где собираются, как правило, новые репатрианты, регулярно появляются вопросы типа: "Банк не дает денег из-за вернувшихся чеков, (недостаточного стажа, слишком кратковременного пребывания в Израиле, работы по-черному и так далее). Слышал про фирмы, помогающие получить ссуду. Как их найти?" Встревоженные комментарии типа "ни в коем случае не связывайтесь с такими компаниями" авторы таких публикаций зачастую игнорируют.

Имена и некоторые детали изменены. Материал подготовила Елена Пепел