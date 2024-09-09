Накануне Рош а-Шана в центре реабилитации для солдат ЦАХАЛа пройдет ярмарка изделий ручной работы

Солдаты, получившие тяжёлые черепно-мозговые травмы во время боевых действий или учений и ставшие инвалидами, стараются жить дальше, находят в себе силы двигаться вперёд, не опускать руки.

Для того чтобы им помочь, более 50 лет назад был создан комплексный центр, который служит социальным сообществом для инвалидов ЦАХАЛа с черепно-мозговой травмой. Центр старается предоставлять своим подопечным широкий спектр решений в сфере лечения, трудоустройства, положения в обществе и благосостояния.

Центр посещают солдаты-инвалиды от 18 до 67 лет. В течение всего года они трудятся в различных мастерских, готовясь к традиционной ярмарке изделий ручной работы на Рош а-Шана.

Эта ярмарка – отличная возможность поддержать солдат, а также приобрести подарки для близких к приближающемуся празднику. На ярмарке будут представлены: саженцы, керамическая посуда, предметы декора из дерева и бумаги и многое другое.

Ярмарка пройдет 12 сентября с 8:30 до 19:00 по адресу: ул. Иегуда Маргоза, 13, Яффо.