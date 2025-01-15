Заканчивается запись на программы минпроса для одаренных детей

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Запись на программы минпроса для одаренных и эрудированных школьников подходит к концу. Записаться на программы можно даже если в прошлом ученик не сдавал специальные экзамены, но вы считаете, что ваш ребенок эрудирован и способен справиться с дополнительной нагрузкой.

Запись на вступительные экзамены на все программы закончится 19 января 2025 года. Узнать более подробную информацию о программах и записаться на них можно на сайте: www.madaney.net.

Данные программы являются совместной инициативой министерства просвещения и Центра ученых будущего, которые приглашают всех заинтересованных детей и родителей на дни открытых дверей. Дни открытых дверей будут проходить как онлайн, так и в самих ВУЗах. На эти уникальные проекты могут записаться отличники и одаренные дети, учащиеся 7-9 классов со всей страны.

"Альфа": Программа предназначена для одаренных детей в 10-11 классах. Ее цель - обогащение научных знаний, знакомство с научными исследованиями на высоком уровне и приобретение необходимых навыков для самостоятельной работы в научной сфере. Кроме того, Альфа предлагает учащимся не только интеллектуальный опыт, но и развитие навыков работы в команде.

В рамках программы участники получают возможность работать с научными деятелями, в инновационных лабораториях и глубоко исследовать интересующие их области. На протяжении всего проекта учащиеся пишут научные работы, которые смогут заменить экзамены на аттестат зрелости.

"Альфа" предназначена для отличников и выдающихся учащихся, которые в этом году начали учиться в 9-ом ("тет") классе и начнется в начале ближайшего учебного года (2025-2026) в ВУЗах по всей стране.

"Идея": Программа разработана для одаренных учащихся, оканчивающих в этом учебном году 9-ый класс, в области гуманитарных наук.

В рамках программы учащиеся, кроме всего прочего, пишут научно-исследовательскую работу, которая может быть приравнена к школьному предмету на 5 единиц аттестата зрелости, и который будет учитываться в аттестате зрелости. Проект стартует в начале ближайшего учебного года (2025-2026) в Тель-авивском университете, Еврейском университете в Иерусалиме и Хайфском университет.

"Одиссея": Программа "Одиссея" разработана с целью создать подобающие условия для юных талантов в сфере науки и технологий, сформировать выдающеюся научную команду – новое поколение лидеров - изобретателей и ученых израильтян с социальным сознанием.

"Одиссея" предназначена для отличников и выдающихся учащихся, которые в этом году начали учиться в 8-ом (хет) классе, для учеников с высокими академическими, научно-технологическими и математическими способностями, с креативным мышлением и неординарным складом ума, не боящихся сложных задач, желающих провести время после школы изобретательно и с интересом.

Длительность учебной программы "Одиссея" - 4 года – с 9-ого ("тет") по 12-ый класс. Проект подразумевает учебу по академической программе в сфере точных наук наряду с работой в научно-исследовательских лабораториях. Учащиеся приобретают знания и навыки в исследовательской работе и опыт в решении неординарных задач, а также накапливают академические баллы. Программа начнется в начале ближайшего учебного года (2025-2026) в ВУЗах по всей стране.

"Отличницы в мире науке" ("Мецуянот ле-Мада"): это эксклюзивная программа, предназначенная для любознательных школьниц, желающих расширить свои познания в области естественных наук, включая математику, физику и кибернетику, с акцентом на практическое обучение. Программа акцентирует внимание на развитии когнитивных, личностных и межличностных умений и навыков. Курс рассчитан на год и охватывает период с середины 7-го класса до середины 8-го. Регистрация открыта исключительно для учениц 7-х классов. Образовательный процесс проходит в ВУЗах по всей стране.

Министр образования Йоав Киш : "Каждый раз, встречаясь с нашими одаренными и выдающимися учениками, я снова и снова вдохновляюсь, видя, как передо мной формируется будущее. Наша задача ясна — обеспечить, чтобы каждый одаренный ребенок, в любой точке страны, получил необходимые инструменты, ресурсы и внимание системы образования для реализации своего потенциала. Талант не ограничен географическим регионом или социальным сектором. То, что я стремлюсь внедрить в систему образования, — это полная приверженность предоставлению равных возможностей для достижения выдающихся результатов. Это не просто инвестиция в будущее поколение, но и вклад в укрепление государства Израиль в целом".

Генеральный директор Центра учёных будущего фонда Маймонида Эли Фрид : "Человеческий капитал — это главный ресурс государства Израиль. Инвестиции в этих учеников — это прямые инвестиции в будущее страны и в обеспечение ее социальной, экономической, научной и оборонной мощи. Уникальные программы, которые мы реализуем вместе с министерством образования в академических учреждениях по всей стране, предоставляют ученикам исключительные возможности: участвовать в передовых исследованиях, учиться у лучших преподавателей, реализовывать свой личный потенциал, а также развивать свои способности и таланты".