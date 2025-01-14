Новая афера: звонок "сотрудника Израильского налогового управления"

В соцсетях появились сообщения о новой мошеннической схеме, которую используют колл-центры на постсоветском пространстве. Многим русскоязычным израильтянам поступают звонки с мобильного номера, начинающегося на 053. На фоне офисного шума злоумышленник представляется сотрудником "мас-ахнасы" (налогового управления) и требует, чтобы потенциальная жертва явилась в офис с выпиской по движениям на банковском счете за последние 2 месяца.

Когда растерянный абонент спрашивает, в чём дело, лже-сотрудник упоминает сомнительные поступления от некой финансовой компании на брокерский счет жертвы (даже если у нее его нет). После того, как абонент опровергает наличие у него брокерского счета или поступлений от вышеупомянутой структуры, мошенник переходит к следующей фазе. Он заявляет о том, что дело передается в полицию, и что с жертвой свяжется следователь.

Судя по всему, в продолжение мошеннической схемы предполагается выманивание денежных средств и перевод их на заграничные счета якобы для сохранности. Вопреки использованию ивритских терминов ("миштара", "мас-ахнаса", "хешбон"), злоумышленники не владеют ивритом и при попытке заговорить с ними на этом языке имитируют негодование: "Вы значитесь у нас в базе данных как русскоязычный".

Будьте бдительны! Сотрудники израильских госструктур и частных компаний всегда владеют ивритом и по умолчанию обращаются на нём к клиентам. Если вас просят предоставить личные или финансовые данные по телефону, это с большой долей вероятности может быть аферой.