В Кнессете отметили день солдата-одиночки: с начала войны 21 из них погиб, трое похищены

Парламентская комиссия по алие, абсорбции и диаспоре провела заседание, посвященное солдатам-одиночкам ("хаялим бодедим") – молодым людям, репатриировавшимся для службы в армии и не имеющим семей в Израиле, а также военнослужащим, которые в силу семейных или религиозных обстоятельств не контактируют со своими семьями.

В соответствии с озвученными на комиссии данными, в Израиле служат 6654 солдата-одиночки. С начала войны погиб 21 военнослужащий с этим статусом, 301 был ранен. Трое "хаялим бодедим" числятся в списках похищенных террористами.

Председатель комиссии Одед Форер (НДИ) подчеркнул, что солдаты-одиночки, погибшие в ходе войны "Железные мечи", репатриировались в Израиль, движимые сионистскими идеалами и чувством истинного подвижничества. Он сообщил, что намерен внести законопроект, в соответствии с которым родственники первой степени родства погибшего в результате войны или теракта военнослужащего-одиночки будут автоматически получать статус в Израиле.

"Некоторые из этих солдат – волонтеры из-за рубежа, которые даже не были обязаны призываться, – отметил Форер. – Некоторые – израильские ультраортодоксы, которые пошли в армию вопреки желанию своих семей. Солдаты-одиночки служат и резервную службу, некоторые из них погибли в ходе войны "Железные мечи". Израилю должен установить быструю и эффективную процедуру предоставления статуса ближайшим членам семьи погибших солдат-одиночек без необходимости долгого ожидания и вмешательства нашей комиссии. Важно также оказывать помощь резервистам из числа солдат-одиночек – так же, как это происходит со срочниками".

Представитель министерства алии и интеграции Ран Кальдерон подтвердил, что министерство занимается "хаялим-бодедим", служащими срочную службу, но не резервистами. Он сообщил, что статус солдата-одиночки получает тот, кто репатриировался в Израиль в возрасте 16 и более лет и пошел служить в армию, и солдаты-одиночки, которые по критериям ЦАХАЛа имеют право на дополнительную помощь, получают от министерства алии и интеграции дополнительно 540 шекелей в месяц.

В ходе заседания неоднократно говорили, что действовавшие ранее правила и льготы для солдат-одиночек не совсем отвечают нынешней ситуации: очень многие военнослужащие, едва завершив срочную службу, были призваны в "милуим". Подполковник Инбар Ситбон сообщила, что солдаты-одиночки, которые сразу после завершения срочной службы отправились служить в "милуим", получили от армии одноразовое пособие в размере 5000 шекелей, и им предоставляется жилье вплоть до завершения двух недель после завершения резервистской службы. Она также сообщила, что в ЦАХАЛе открыли специальный фонд помощи солдатам-одиночкам, служащим резервистскую службу, для решения финансовых затруднений этих военнослужащих.

Обсуждалась и проблема перелетов родителей солдат-одиночек в Израиль. Количество авиакомпаний, продолжавших летать в Израиль во время войны, существенно сократилось, а цены на билеты выросли. Армия не могла в этом году отпускать "хаялим-бодедим" в отпуск во время приезда их родителей. Представительница Еврейского агентства "Сохнут" Орли Цукерман отметила, что перед Песахом "Сохнут" организовал приезд десятков родителей солдат-одиночек, при этом национальный авиаперевозчик "Эль-Аль" даже не предложил специальную цену за их билеты. Вице-президент "Эль-Аля" Шломи Зафрани сообщил, что компания готова выслушать предложения по вопросу перелетов родителей солдат-одиночек.

"Государство Израиль сейчас существует не в обычной ситуации, – резюмировал заседание Одед Форер. – Обычно солдаты не служат 200 дней резервистской службы в год. Мы будем продвигать закон о предоставлении статуса родственникам солдат-одиночек, погибших на войне. Что касается перелетов – я не жду, что "Эль-Аль" будет финансировать 100% цены на билеты для родителей "хаялим-бодедим", эту проблему нужно решить в сотрудничестве с различными организациями и министерствами, помимо "Эль-Аля". Необходимо также доработать механизм реализации прав и льгот для солдат-одиночек".

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