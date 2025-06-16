Операция "Народ как лев": открыта горячая линия Бюро по приему жалоб общественности

По указанию госконтролера Матаньягу Энгельмана, Бюро по приему жалоб общественности при государственном контролере открывает колл-центр, предназначенный для тех, кто пострадал и не получил необходимой помощи от государственных структур в связи с чрезвычайной ситуацией. Речь идет о горячей линии – специального центра, помогающего тем, кто испытывает трудности в реализации своих прав и нуждается в содействии при взаимодействии с государственными органами из-за текущего чрезвычайного положения.

Горячая линия работает с воскресенья по четверг, с 08:00 до 17:00

Телефон: 02-6665199

WhatsApp: 050-3995422

Горячая линия предназначена исключительно для обращений, связанных с чрезвычайным положением. Также можно подать жалобу на государственные органы с помощью онлайн-формы на сайте Государственного контролёра и другими способами. Жалобы принимаются не только на иврите, но и на арабском, русском, амхарском и английском языках.

Сотрудники Бюро продолжают выезжать на места, куда были эвакуированы жители, пострадавшие в рамках операции "Народ как Лев", и сталкивающиеся с бюрократическими трудностями на местах, отмечает пресс-служба Управления госконтролера Израиля.