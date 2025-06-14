Создана координационная группа для израильтян, застрявших за рубежом из-за войны

Важное сообщение для израильтян, которые сейчас находятся за границей, не могут вернуться домой и не знают, что делать. Депутат Кнессета Татьяна Мазарская (партия "Еш Атид") создала экстренную группу в Телеграме для обращений граждан, оказавшихся за границей в условиях закрытия воздушного пространства.

На данный момент это единственный координационный центр, где на обращения отвечают живые люди, которым можно передать всю информацию и получить индивидуальные ответы. МИД опубликовал ссылку для обращений граждан, но там нет отвечающих в режиме реального времени, и реакция на вопрос может поступить нескоро.

Данная группа оказывает конкретную и оперативную помощь. Она может быстро установить связь между находящимися за рубежом гражданами Израиля и соответствующими государственными структурами, а также обеспечить необходимую информационную и моральную поддержку.

В задачи группы входит:

- Собирать запросы и группировать их по теме и географическому положению.

- Организовывать экстренные рейсы совместно с El Al.

- В сотрудничестве с министерством туризма заботиться об обеспечении жизненно важных потребностей (проживание, питание и т.п.).

Ссылка на группу в социальной сети Telegram: https://t.me/+A42k0fj2Dik1NmIy.