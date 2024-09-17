Время готовиться к празднику: особые предложения к Рош а-Шана в Мааданей Мания

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К празднику Рош а-Шана в Мааданей Мания вас ждут особые предложения и скидки, чтобы порадовать родных вкусными блюдами и превратить покупки в настоящее удовольствие.

Только с 17 по 21 сентября во всех филиалах сети деликатесных магазинов Мааданей Мания – специальные цены* на продукты, без которых не обойдется ни один праздничный стол:

- Язык говяжий свежемороженый – 19.90 шек/кг (вместо 29,90)

- Колбаса сырокопченая Наполи/Фелино/Коньяк Николь/Прованс – 11.90 шек/100 г (вместо 16,90)

- Филе Алеф копченое – 11.90 шек/100 г (вместо 15,90)

- Шея копченая – 10.90 шек/100 г (вместо 13,90)

- Салями Голан – 8.90 шек/100 г (вместо 11,90)

- Ветчина говяжья – 7.90 шек/100 г (вместо 9,90)

- Пастрома индюшиная с медом – 5.40 шек/100 г (вместо 6,90)

- Колбаса Паризер Классик (без нарезки) – 5.90 шек/100 г (вместо 7,90)

- Колбаса Русский Паризер маленький батон (без нарезки) – 4.90 шек/100 г (вместо 7,40)

- Колбаса Любительская Бейби (без нарезки) – 2.90 шек/100 г (вместо 3,90)

- Сардельки Винер новый – 4.90 шек/100 г (вместо 6,90)

- Сосиски Бавария – 2.90 шек/100 г (вместо 3,90)

- Креветки Джамбо очищенные – 59.90 шек/кг (вместо 79,90)

- Филе рыбы Баса, свежемороженое – 17.90 шек/кг (вместо 24,90)

- Филе лосося малосольное/копченое, свежемороженое 100 г – 24.90 шек за 2 шт. (вместо 14,90/шт)

- Икра красная Lemberg, замороженная – 69.90 шек/200 г (вместо 99,90)

- Икра красная премиум Gold – 59.90 шек/180 г (вместо 84,90)

- Сыр Бри (Франция) 500 г – 39.90 шек/шт (вместо 54,90)

- Творог 450 г – 10.90 шек/шт (вместо 14,90)

- Кабачковая икра ЕКО 480 г – 12.90 шек/ 2 шт (вместо 9,90/шт)

- Копченые сырные палочки/сырные косички 100 г – 24.90 шек/2 шт (вместо 23,90/шт)

- Чай Great Partea Collection Lovare 18 видов, 153 г – 29.90 шек (вместо 39,90)

- Коньяк Meukow 5 звезд 700 мл – 99.90 шек (вместо 129,90)

- Виски Scottish Deer 1 л – 59.90 шек (вместо 79,90)

- Вино гранатовое в ассортименте 750 мл – 19.90 шек (вместо 31,90)

- Пиво Polaban/Postřižiny (Чехия) 500 мл – 13.90 шек/3 б. (вместо 6,90/б)

- Торт Брон Вальс 650 г – 64.90 шек (вместо 94,90)

- Печенье Barni в ассортименте 150 г – 17.90 шек/2 уп (вместо 12,90/уп)

- Орехи и сухофрукты в глазури со вкусом шоколада 1 кг – 59.90 шек (вместо 89,90)

- Конфеты "Ракушки" (Бельгия) 250 г – 18.90 шек (вместо 24,90)

- Ассорти Laima в горьком (70%) шоколаде 215 г – 17.90 шек (вместо 29,90)

Скорее всего, у вас есть любимые блюда, которые готовятся исключительно к Рош а-Шана. Вот еще несколько идей, которые не потребуют много усилий и затрат.

Вкусные решения для праздничного стола

Что может быть лучше на праздничном столе, чем нежное филе рыбы? Рыба на Рош а-Шана – это символ удачи, а также потрясающее блюдо, которое легко приготовить. Возьмите филе рыбы Баса, добавьте немного специй и трав – и получайте блюдо, достойное любого торжества.

Филе Баса с ананасами в лимонной глазури

Ингредиенты:

Филе рыбы Баса – 300 гр. ( В Мааданей Мания сейчас Филе рыбы Баса, свежемороженое– 17.90 шек/ кг*)

Ананасы консервированные (кольца) – 5 шт.

Сироп из банки с ананасами – 2 столовые ложки

Цедра половины лимона

Коричневый сахар – 35 гр.

Соль и перец по вкусу

Свежая зелень – несколько веточек

Перец чили – половинка (по желанию при подаче)

Растительное масло – 1 ст. ложка

Лимон моем и на мелкой тёрке трем цедру. Смешиваем цедру с сахаром, солью и молотым чёрным перцем.

Полученной смесью покрываем размороженное филе Баса и оставляем на полчаса.

Разогреваем духовку до 200 градусов.

Противень смазываем растительным маслом, выкладываем сначала ананасы, а на них подготовленную рыбу Баса.

Ставим в духовку на 15 минут.

Немного остужаем рыбу, перекладываем на блюдо, украшаем зеленью и, по желанию, мелко нарезанным перцем чили

Ваше праздничное блюдо готово!

Лосось в медово-горчичном соусе

Ингредиенты:

4 стейка лосося

2 столовые ложки мёда

1 столовая ложка дижонской горчицы

Сок одного лимона

Соль и перец по вкусу

Стейки лосося смазать смесью мёда, горчицы и лимонного сока, затем запекать при 180°C около 15 минут. Лосось получится сочным, с мягким сладковато-острым вкусом, и станет ярким элементом праздничного меню.

Деликатесы для настоящих гурманов

Красная икра и колбасная нарезка всегда придают столу нотки роскоши. Икра – не просто вкусное дополнение, но и символ достатка, который особенно уместен в праздничные дни. А разнообразные колбасы и пастрамы собственного производства порадуют не только свежестью и качеством, но и приятными ценами. Благодаря собственному производству, Мааданей Мания контролирует каждый этап создания мясных деликатесов, предлагая исключительный вкус по доступной стоимости.

Встречайте праздник с Мааданей Мания!

Пусть Рош а-Шана станет временем тепла и радости для вас и ваших близких. В Мааданей Мания сделано все, чтобы подготовка к празднику была для вас приятной и легкой.

Приходите за покупками, воспользуйтесь предложениями и скидками и создайте незабываемый стол, наполненный вкусом и заботой.

Адреса всех филиалов и часы работы

*Указанные цены действительны только с 17.09.24 по 21.09.24 или до окончания запасов, и при условии покупки на 50 шек. и более. Не включая товары, участвующие в мероприятии. Ограничено до 3 штук/килограмм/акций. Цена на колбасу при условии покупки цельным куском, без нарезки.

**Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью и может быть опасно для жизни.

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