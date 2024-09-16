Два израильских шеф-повара накормят солдат пловом в Ришон ле-Ционе

Вечером четверга 26 сентября в Ришон ле-Ционе пройдёт фестиваль Pilaffest • ISR. Фестиваль – социальный проект хайфского шефа Михаэля Шора, который с начала войны ездит по армейским базам как волонтёр и готовит там плов для солдат. Они с единомышленниками провели уже два таких: в Тель-Авиве и в Хайфе. Задача: собрать денег на новые поездки.

В этот раз к фестивальной команде присоединится Исраэль Аарони - один из самых известных шеф-поваров в стране. Исраэль возглавит жюри "Битвы Поваров": состязания, в котором повара из разных городов будут бороться за звание сильнейшего в приготовлении плова.

Всего организаторы обещают на фестивале до полутонны свежеприготовленного плова. Каждый солдат и солдатка в форме получат порцию бесплатно.

Вход на фестиваль свободный.

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