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Два израильских шеф-повара накормят солдат пловом в Ришон ле-Ционе

время публикации: 16 сентября 2024 г., 13:44 | последнее обновление: 16 сентября 2024 г., 13:44
Два израильских шеф-повара накормят солдат пловом в Ришон ле-Ционе
Фото: Оленка Гинзбург
Два израильских шеф-повара накормят солдат пловом в Ришон ле-Ционе
Фото: Оленка Гинзбург
Два израильских шеф-повара накормят солдат пловом в Ришон ле-Ционе
Фото: Оленка Гинзбург

Вечером четверга 26 сентября в Ришон ле-Ционе пройдёт фестиваль Pilaffest • ISR. Фестиваль – социальный проект хайфского шефа Михаэля Шора, который с начала войны ездит по армейским базам как волонтёр и готовит там плов для солдат. Они с единомышленниками провели уже два таких: в Тель-Авиве и в Хайфе. Задача: собрать денег на новые поездки.

В этот раз к фестивальной команде присоединится Исраэль Аарони - один из самых известных шеф-поваров в стране. Исраэль возглавит жюри "Битвы Поваров": состязания, в котором повара из разных городов будут бороться за звание сильнейшего в приготовлении плова.

Всего организаторы обещают на фестивале до полутонны свежеприготовленного плова. Каждый солдат и солдатка в форме получат порцию бесплатно.

Вход на фестиваль свободный.

Подробнее о мероприятии

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