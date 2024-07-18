Закон о запрете разведения собак направлен против "разведенцев", а не против заводчиков

Парламентская комиссия по образованию, культуре и спорту обсудила в четверг, 18 июля, законопроект о запрете занятий размножением и продажей собак без разрешений. Речь идет о поправке к Закону о защите животных, поданной депутатами Ясмин Фридман, Наором Шири и Йораем Лаав-Эрцану ("Еш Атид") и Ханохом Милвицки ("Ликуд"), которая существенно ограничит возможности бесконтрольного разведения собак для получения выгоды от продажи щенков. Этот законопроект был принят в предварительном и первом чтении, и комиссия дорабатывает его к голосованию Кнессетом во втором и третьем (заключительном) чтениях.

Публикация информации о работе над законопроектом вызвала беспокойство у многих израильтян, которые выращивают и разводят породистых собак – как для участия в выставках и дальнейшего совершенствования породы, так и в качестве домашних любимцев. Редакция Newsru.co.il анализирует текст законопроекта (на момент написания материала в базе законопроектов доступна последняя версия с исправлениями и комментариями от 15.07.24, но еще не опубликована версия законопроекта для передачи на голосование на пленарном заседании Кнессета во втором и третьем чтениях, поэтому возможны изменения определенных деталей в окончательном варианте законопроекта, – прим.ред.).

Текст законопроекта однозначно дает понять, что речь не идет о полном запрете разведения собак: законодательная инициатива призвана бороться с так называемыми "разведенцами", которые содержат животных в ненадлежащих условиях, не дают самкам восстановиться между родами, ориентируются на продажный вид щенков и не обеспечивают здоровье и крепкие гены получаемого приплода.

На обсуждение законопроекта на заседание комиссии приглашаются все задействованные в данной сфере организации: как государственные министерства и ведомства и органы местной власти, так и ассоциации собаководов, организации по разведению и дрессировке служебных, рабочих и терапевтических собак, и конечно, представители приютов для животных, кинологи и ветеринары.

Поправка к закону о защите животных, запрещающая разведение и продажу собак без разрешений, в случае своего утверждения введет специальные письменные разрешения на разведение собак, которые будут выдавать муниципальные ветеринары с учетом соответствия владельцев собак определенным критериям.

Установить эти критерии должен будет министр сельского хозяйства с привлечением соответствующих данному вопросу специалистов, и ожидается, что в перечень критериев войдут такие важные моменты, как содержание собак-производителей в хороших условиях, предоставление им достаточного пространства, ветеринарного ухода и качественного питания, соблюдение надлежащих промежутков между родами, ограничение количества вязок и так далее (некоторые из этих критериев упоминаются в законопроекте).

При этом законопроект запрещает содержание двух и более некастрированных и нестерилизованных собак вместе: в соответствии с текстом законопроекта, для того, чтобы получить статус "питомника по разведению собак", достаточно держать вместе двух или более собак, способных приносить потомство. В случае, если по состоянию здоровья собаки невозможна ее кастрация, владелец обязуется не допустить размножения.

Без специальных разрешений, о которых говорилось выше, таким "питомникам" будет запрещено продавать или отдавать собак и щенков. Тем, кто держит четырех и более нестерилизованных и некастрированных собак, будет присвоен статус "предприятия по разведению собак", и им также будет запрещено продавать или отдавать собак или щенков без соответствующего разрешения. Вязать собак без разрешения от муниципального ветеринара также будет запрещено.

Закон стремится сделать разведение собак контролируемым: разрешения должны выдаваться на определенные породы, бесконтрольное смешивание будет запрещено, как и разведение беспородных животных. Заводчики должны будут проводить генетические и ветеринарные проверки собак-производителей, чтобы исключить наследственные заболевания, приводящие к ухудшению качества жизни и сокращению продолжительности жизни собак.

При этом закон позволяет разводить, продавать и передавать собак для нужд системы безопасности, для использования в качестве служебных собак в различных областях (собаки-поводыри, собаки-терапевты, поисковые собаки и т.д.), для нужд сельского хозяйства. Во всех случаях разведения служебных собак для получения разрешений также потребуется соответствие критериев содержания и породных критериев уложениям, которые примет министр сельского хозяйства.

Закон запрещает содержание некастрированных и не стерилизованных собак, не предназначенных для разведения (за исключением ветеринарного отвода от кастрации или стерилизации, которые необходимо будет подтвердить справкой от ветеринара). Закон запрещает тем, кто не имеет разрешений на разведение собак, полученных у муниципального ветеринара, публиковать объявления о поиске собак для вязки, продаже или передаче щенков и взрослых собак.

Закон призван ввести регуляцию, прозрачность и контроль в процесс разведения животных: заводчики должны будут предоставить данные о проданных щенках и данные их новых владельцев. Исходя из этого, можно ожидать появления баз данных владельцев домашних животных, которые параллельно упростят поиск владельцев убежавших и потерявшихся собак.

Важно отметить, что до окончательного утверждения законопроекта, работа над ним еще не закончена, и объединения заводчиков могут обращаться в комиссию или в связанные с подготовкой законопроекта организации, чтобы повлиять на формулировки закона. После утверждения закона министр сельского хозяйства должен будет разработать критерии выдачи разрешений на разведение собак, и на эти критерии также можно будет повлиять, обращаясь непосредственно в министерство сельского хозяйства. Закон также дает возможность органам местной власти вносить изменения в критерии, и заводчики смогут добиваться таких изменений напрямую.

Материал подготовила Елена Пепел