"Вместе победим" запрещено, Free Palestine – разрешено: в Кнессете обсудили TikTok

Парламентская комиссия по алие, абсорбции и диаспоре провела в среду, 17 июля, очередное обсуждение планов правительства по борьбе с проявлениями антисемитизма в социальных сетях. В ходе заседания представители TikTok-Israel признали, что политика сети запрещает правительственным министерствам и ведомствам публиковать кампании с лозунгом "Яхад Ненацеах" – "Вместе победим". Председатель комиссии Одед Форер (НДИ) отметил, что политическое руководство Израиля не хочет продвигать законы, ограничивающие социальные сети – и это приводит к очень опасным последствиям.

Одед Форер в ходе заседания указал, что в социальных сетях действует международная кампания по распространению антисемитского и антиизраильского контента, как в рамках спонсируемых кампейнов, так и загружаемого частными пользователями. При этом администрации социальных сетей, таких как TikTok, блокируют любые попытки Израиля защищаться при помощи контр-кампаний. Единственным выходом из этой ситуации он видит продвижение ограничивающего законодательства, однако израильское правительство по каким-то причинам не хочет этого делать.

Глава отдела общественной политики и контактов с правительственными структурами в TikTok Israel Лирон Рифман подчеркнула, что TikTok "не принимает чью-либо сторону в войне". "Мы решительно осудили кровавую бойню, мы нетерпимы к поощряющему насилие контенту. По нашим правилам, политическую рекламу в рамках спонсируемой акции размещать нельзя, а лозунг "Вместе победим" в начале войны был политическим. Мы выяснили, что в Израиле эти слова трактуют иначе, поэтому позиция относительно этого лозунга изменилась, и его можно публиковать с продвижением – но только неправительственным организациям и компаниям". Она подчеркнула, что в лозунге Free Palestine администрация TikTok не видит проблемы и не считает этот лозунг призывающим к насилию. По словам представительницы сети TikTok, проявлений антисемитизма в контенте сети администрация TikTok "видеть не хочет", но "антисемитизм постоянно меняется, и нам приходится адаптироваться к ситуации".

Эксперт по влиянию, пропаганде и информации Барак Гершковиц, в прошлом занимавший высокий пост в администрации TikTok, сообщил, что внутри самой администрации есть люди, поддерживающие ХАМАС, хуситов, Газу, движение BDS и тому подобное, и эти люди отвечают за политику публикаций внутри TikTok. "В TikTok есть целая организация, контролирующая оплачиваемые кампейны, и они активно работают против Израиля, – подчеркнул Гершковиц. – "Таглит" пыталась запускать рекламные кампании, но их дисквалифицировали за фразу "Ам Исраэль Хай" – "Народ Израиля жив", в то время как пропалестинские кампании запускаются с гораздо более четкими политическими лозунгами. Необходим регулятор, отвечающий за надзор за социальными сетями: государство Израиль должно инвестировать в эту сферу силы и средства, и это не менее важно, чем танки и самолеты".

Представительница министерства диаспоры Адас Маймон подчеркнула, что антиизраильские и антисионистские лозунги TikTok не считает антисемитизмом, и отметила, что хотела бы видеть данные, как TikTok определяет антисемитский контент. "Антисионизм – это антисемитизм в полном смысле этого слова, – отметила Маймон. – Призывы к уничтожению государства Израиль – это антисемитские призывы, и относиться к ним следует соответственно".

Председатель комиссии Одед Форер, подводя итоги заседания, отметил, что у израильского правительства нет инструментов для борьбы с проявлениями ненависти и антисемитизма в социальных сетях. Он призвал министров юстиции и связи принять закон, который позволит регулировать социальные сети, а также обратился к TikTok-Israel с просьбой представить комиссии данные о том, какой контент был удален в Израиле, сколько публикаций были удалены из-за антисемитского содержания и какие правительственные публикации были заблокированы.