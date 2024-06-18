Новое мошенничество: "Обновите драйверы для пользования интернетом"

По сообщениям читателей нашего сайта, в последнее время кибермошенники обращаются к русскоязычным израильтянам от имени интернет-провайдеров и просят предоставить доступ к компьютерам. Под предлогом проверки скорости интернета и обновления драйверов из-за якобы ведущихся ремонтных работ злоумышленники устанавливают программы для удаленного доступа и кражи конфиденциальной информации.

Как правило, потенциальной жертве сначала звонит лже-сотрудник того или иного интернет-провайдера, сообщает о ремонтных работах и предлагает прислать техника, который "обновит драйверы роутера". На экране смартфона высвечивается либо номер мобильного телефона, либо стационарный номер, который может совпадать с номером израильского интернет-провайдера. Через несколько часов с другого номера телефона звонит техник, предлагает проверить скорость интернета и дает указания по скачиванию программного обеспечения, позволяющего произвести удаленный доступ к компьютеру (Anydesk, Teamviewer).

Злоумышленники, как правило, не владеют ивритом, а также не могут сообщить полные данные клиента, к которому обращаются, – номер его удостоверения личности, адрес, на который приходят квитанции об оплате, и так далее. Обращаем ваше внимание также и на то, что у настоящих представителей интернет-компаний есть возможность удаленного доступа к арендованному у компании роутеру. Аналогичным образом, скорость интернет-подключения они могут проверить без необходимости обращаться к клиенту.

Чтобы обезопасить пожилых родственников от новой волны мошенничества, рекомендуем создать им учетную запись без прав администратора, что не позволит устанавливать программы. Если вы ранее установили им ПО для удаленного доступа при неполадках, не разрешайте родственникам сообщать чужим людям идентификационные номера и пароли для входа.