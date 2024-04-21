Минсвязи Израиля запретит подмену исходящего номера, используемую для "русского мошенничества"

Явление "русского мошенничества" кажется непобедимым: несмотря на различные публикации и предупреждения об используемых мошенниками схемах, на обман попадаются все больше людей, в основном – русскоязычных пенсионеров.

Не в последнюю очередь, это происходит благодаря тому, что звонящие из-за рубежа мошенники подставляют израильские номера телефонов в качестве исходящего номера. Таким образом, жертва думает, что звонят действительно из полиции, из Банка Израиля, из компании сотовой или телефонной связи, из одного из банков или из кредитной компании. В процессе разговора мошенники уточняют у жертв город проживания и название обслуживающей компании, после чего следующие звонки идут уже с "более точной наводкой" – якобы именно из того филиала, в котором человек действительно обслуживается. Вот только это все – ложь.

Современные технологии IP-телефонии позволяют ввести любой исходящий номер или любое название. Перезвонив на этот номер, вы не попадете снова на внимательного "Даниила" или "Артема", с которым вы только что разговаривали и который пугал вас "взломом вашего счета" и обещал помочь. Вы попадете действительно в ваш филиал банка, в отделение полиции или в кредитную компанию, где вам абсолютно точно ответят не на русском языке, а на иврите. Вот только мошенники не позволяют жертве "сорваться с крючка" и перезвонить, они звонят сами, просто бомбардируют звонками, и жертва видит "нужный" номер телефона, который должен вызвать доверие к звонящему – и заставить жертву передать свои личные данные и позволить себя обокрасть.

Возможно, появилась надежда на прекращение этого беспредела. По запросу депутата Одеда Форера (НДИ), который после обсуждения комиссией по алие и интеграции проблемы нацеленного на пожилых репатриантов "русского мошенничества" подал официальный запрос в министерство связи с просьбой принять меры по блокировке "программ-самозванцев". В ответ на этот запрос министерство связи Израиля разработало закон по блокировке "подделывания" исходящих номеров.

Министерство связи опубликовало черновой вариант поправок к закону об услугах связи, призванных полностью блокировать возможность "подделать" номер исходящего звонка и выдать себя за другое лицо или организацию. Данные изменения будут проведены законодательно как правительственный закон.

В соответствии с документом, министерство связи Израиля запретит любым иностранным операторам использовать коды телефонных и сотовых номеров для несанкционированного изменения исходящего номера на израильский номер телефона. Закон потребует от всех израильских лицензированных провайдеров, предоставляющих услуги международной связи, блокировать вызовы злоумышленников из-за рубежа в случае использования ими подставного израильского номера.

Более того, министерство связи запретит использовать не только подставные номера стационарной телефонии, но и звонки из-за рубежа с исходящими "израильскими" мобильными номерами. Министерство связи исходит из того, что авторизованный поставщик мобильной связи знает, кто из его клиентов действительно находится за рубежом и использует услуги роуминга, и таким образом поставщик мобильной связи имеет технологические возможности отличить реальных клиентов от самозванцев, звонящих из-за границы с использованием подставного мобильного номера, и следовательно, может блокировать звонки от таких самозванцев.

Документ запрещает также компаниям сотовой и стационарной связи позволять звонящему из Израиля выдавать себя за другого клиента данной компании или клиента другой компании связи: это должно перекрыть возможность мошенничества и для преступников, находящихся на территории Государства Израиль. Для этого потребуется обмен информацией между компаниями стационарной и сотовой связи уже на территории страны, и он может быть автоматическим.

"Рад, что в министерстве связи прислушались к моему требованию и приняли меры по защите русскоязычных граждан Израиля, на чем я и партия НДИ настаивали долгое время, – прокомментировал решение министерства связи депутат Одед Форер. – 3 марта под моим председательством комиссия Кнессета по алие и интеграции провела обсуждение случаев мошенничества в отношении пожилых русскоязычных граждан. Аферисты звонили репатриантам и, представляясь сотрудниками банков, полиции или финансовых учреждений, выманивали деньги. 11 марта я направил письмо на имя министра связи Израиля с требованием заблокировать лазейки, которые используются мошенниками. Приветствую решение министерства связи: оно действительно поможет защитить русскоязычных граждан страны".

Депутат Мейрав Коэн ("Еш Атид") называет следующим шагом борьбы с "русским мошенничеством" запрет выдавать себя за другого абонента и подставлять чужой исходящий номер также в популярном мессенджере WhatsApp. Комиссия по помощи пережившим Холокост, которую возглавляет Мейрав Коэн, также провела несколько заседаний по проблеме "русского мошенничества".

Важно подчеркнуть, что речь идет о законопроекте, а не об уже принятом законе: и хотя черновой вариант поправок был опубликован для возможных возражений на сокращенный срок, вынесение этих поправок на рассмотрение и голосование Кнессетом и на обработку профильными парламентскими комиссиями займет какое-то время.

Пока всем пользователям необходимо продолжать использовать все существующие способы предохранения от мошенничества: не отвечайте на звонки с неизвестных вам номеров и сразу обрывайте разговор, если незнакомцы звонят с известного номера, но говорят по-русски. Ни в коем случае не сообщайте позвонившему вам никакие личные данные – номер и дату выпуска удостоверения личности, номера, срок действия и CVV-код кредитных карт, пинкоды, коды идентификации, которые приходят вам по SMS. Не переходите по просьбе звонящего в мессенджер WhatsApp, не соглашайтесь на видеобеседу. Не нажимайте ссылки и не устанавливайте никакие программы, пересланные вам звонящими, не открывайте файлы *pdf.

Обязательно рассказывайте о таких звонках своим родственникам или друзьям. Любые уверения, что речь идет о "секретном расследовании", "государственной тайне" и тому подобное – ложь, намеренно используемая мошенниками, чтобы вы не могли защититься.

Если вам позвонили из банка, "Битуах Леуми", сотовой компании, провайдера интернета, полиции и тому подобное – перезвоните в названную организацию самостоятельно, по официальным номерам связи, и уточните, обращались ли к вам на самом деле. В случае любых сомнений и конечно, в случае, если вы все же дали какие-то свои данные, непременно обратитесь в полицию.

Материал подготовила Елена Пепел