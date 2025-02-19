Благотворительный фонд "Шанс на жизнь" проведет семинар по проблемам женщин в Израиле

Публикуется в рамках информационного партнерства. Текст предоставлен фондом "Шанс на жизнь"

В преддверии Международного женского дня благотворительный фонд "Шанс на жизнь" вместе с АНУ-Музеем еврейского народа и при поддержке Фонда НАДАВ организует мероприятие, чтобы обсудить проблемы, с которыми сталкиваются женщины в Израиле, и то, как их можно решать.

Вечером 27 февраля на одной сцене выступят выдающиеся женщины. Каждая из них поделится своим опытом в коротком 10-минутном выступлении.

В этом благотворительном вечере примут участие в качестве спикеров:

- журналистка и автор тг-канала "Восточный синдром" Ксения Светлова

- гендиректор театра "Гешер" Лена Крейндлин

- менеджер по инновациям Samsung Майя Липкин Гольдберг

- медсестра и блогер Мириам Дадашев

- юрист и социальный активист Лера Ниренберг

- основательница бренда ADDA Татьяна Либерман

- режиссерка и кураторка театра Fulcro Дарья Шамина

Мы надеемся, что опыт успешных израильтянок, их рассказ о своих трудностях и победах вдохновит многих женщин на движение вперед в непростых реалиях.

Стоимость билета – 120 шекелей (включает экскурсию и фуршет)

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Все собранные средства будут направлены в израильский фонд помощи онкобольным детям "Шанс на жизнь". Организация помогает новым репатриантам и детям из Украины, России, Молдовы, Казахстана, Грузии, которые находятся на лечении в Израиле: оплачивает лекарства и продукты, организует психологическую поддержку в больницах и дома, проводит развивающие занятия для детей в трудной жизненной ситуации.

Прочитать больше о работе фонда можно на сайте chance4life.org