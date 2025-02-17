x
17 февраля 2025
|
последняя новость: 17:28
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 февраля 2025
|
17 февраля 2025
|
последняя новость: 17:28
17 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Община

Новым председателем парламентской комиссии по алие и абсорбции стал Гилад Карив

НДИ
Кнессет
Демократим
время публикации: 17 февраля 2025 г., 16:16 | последнее обновление: 17 февраля 2025 г., 16:21
Новым председателем парламентской комиссии по алие и абсорбции стал Гилад Карив
Ноам Мошкович, пресс-служба Кнессета

Депутат Гилад Карив ("Демократим") был единогласно избран новым председателем парламентской комиссии по алие, абсорбции и диаспоре, сменив на этом посту Одеда Форера (НДИ). Одед Форер назначен главой специальной комиссии по развитию Негева и Галилеи.

За время руководства комиссией Одед Форер провел 268 заседаний, на которых обсуждались важнейшие вопросы, касающиеся новых репатриантов и еврейской диаспоры в мире. Благодаря вмешательству комиссии, удалось предотвратить изменение системы выплат министерства алии и интеграции, сохранив тем самым "корзину абсорбции" для всех репатриантов, а не только для части из них. Были сохранены выплаты на съем жилья для новых репатриантов, которым грозило серьезное сокращение.

Комиссии под руководством Форера удалось добиться отмены решения о закрытии ульпанов по изучению иврита, расширить доступность курсов иврита и увеличения бюджета министерства на ваучеры для использования репатриантами в частных ульпанах.

Комиссия также добилась признания статуса "резервиста-одиночки" и создания специальных выплат, льгот и системы поддержки резервистов, не имеющих семьи в Израиле. Комиссии удалось также уменьшить регуляцию и снять часть бюрократических препятствий, мешающих эффективной интеграции репатриантов в Израиле.

Новый председатель комиссии Гилад Карив намерен уделить приоритетное внимание проблеме заложников, усилению парламентского контроля над средствами поддержки репатриации, решению проблем гиюра и светских захоронений, работе над проблемой отрицательной миграции и "утечки мозгов", а также решению проблемы 350 тысяч репатриантов без официального статуса в Израиле.

Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 04 февраля 2025

Репатрианты-фармацевты покидают Израиль: система не дает им шансов
// https://www.newsru.co.il/ // Община // 03 февраля 2025

Заметно возросла эмиграция из Израиля, около половины уезжающих – репатрианты
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 28 января 2025

Субсидия от государства на оплату частных ульпанов вырастет до 5000 шекелей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 января 2025

ЦАХАЛ определил статус резервистов-одиночек и предоставит им поддержку