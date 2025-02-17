Новым председателем парламентской комиссии по алие и абсорбции стал Гилад Карив

Депутат Гилад Карив ("Демократим") был единогласно избран новым председателем парламентской комиссии по алие, абсорбции и диаспоре, сменив на этом посту Одеда Форера (НДИ). Одед Форер назначен главой специальной комиссии по развитию Негева и Галилеи.

За время руководства комиссией Одед Форер провел 268 заседаний, на которых обсуждались важнейшие вопросы, касающиеся новых репатриантов и еврейской диаспоры в мире. Благодаря вмешательству комиссии, удалось предотвратить изменение системы выплат министерства алии и интеграции, сохранив тем самым "корзину абсорбции" для всех репатриантов, а не только для части из них. Были сохранены выплаты на съем жилья для новых репатриантов, которым грозило серьезное сокращение.

Комиссии под руководством Форера удалось добиться отмены решения о закрытии ульпанов по изучению иврита, расширить доступность курсов иврита и увеличения бюджета министерства на ваучеры для использования репатриантами в частных ульпанах.

Комиссия также добилась признания статуса "резервиста-одиночки" и создания специальных выплат, льгот и системы поддержки резервистов, не имеющих семьи в Израиле. Комиссии удалось также уменьшить регуляцию и снять часть бюрократических препятствий, мешающих эффективной интеграции репатриантов в Израиле.

Новый председатель комиссии Гилад Карив намерен уделить приоритетное внимание проблеме заложников, усилению парламентского контроля над средствами поддержки репатриации, решению проблем гиюра и светских захоронений, работе над проблемой отрицательной миграции и "утечки мозгов", а также решению проблемы 350 тысяч репатриантов без официального статуса в Израиле.