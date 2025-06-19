Осторожно: новые схемы мошенничества с использованием СМС и звонков из "медицинского центра"

В последние дни зафиксированы новые случаи мошенничества, направленные на жителей Израиля. Мошенники рассылают СМС-сообщения с предложением получить купон "Тав а-захав" на сумму 100 шекелей. Сообщения приходят как на русском, так и на иврите. В СМС содержится ссылка, переход по которой может привести к установке вредоносного ПО на телефон и краже личных данных.

Кроме того, участились случаи телефонного мошенничества. Так, одной семье позвонили якобы из медицинского центра с предложением услуг. Звонившая пыталась выманить у собеседника персональные данные: имя, номер удостоверения личности и адрес. Услышав требование представиться, мошенница прервала разговор.

Будьте особенно внимательны и не переходите по сомнительным ссылкам. Не передавайте личную информацию по телефону, даже если звонящий кажется представителем официальной организации. В случае сомнений прерывайте разговор и самостоятельно связывайтесь с учреждением, от имени которого якобы звонили.