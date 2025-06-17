Какие убежища наиболее безопасны? Рекомендации представителя Командования тылом

Случай с гибелью двоих жителей Петах-Тиквы, находившихся во время ракетного обстрела из Ирана в защищенной комнате в своей квартире, всколыхнул израильскую общественность. В социальных сетях активно обсуждают, какие бомбоубежища более безопасны, как подготовиться, действительно ли убежище в квартире безопаснее, чем, например, подземная парковка. Ответить на эти и многие другие вопросы мы попросили специалиста Командования тылом, полковника ЦАХАЛа Ави Бермана.

Беседовала Елена Пепел.

Вначале я задам, наверное, самый волнующий всех вопрос: обоснованы ли сомнения людей, вызванные прямым попаданием ракеты в МАМАД – что бомбоубежище в квартире недостаточно безопасно?

Давайте ответим языком цифр. Начиная с 7 октября 2023 года более 45000 вражеских ракет и ударных беспилотников были запущены по территории Израиля. Только пять из них угодили прямым попаданием в МАМАД (защищенную комнату, "мерхав муган дирати"). Если посчитать в процентном соотношении – примерно 99,999% ракет в МАМАД не попадали. Из этих пяти случаев только два закончились гибелью людей, в трех случаях люди были ранены – всего лишь ранены. То есть, статистически, МАМАД, который строится для защиты от взрывной волны, от обломков и от осколков – доказал себя, доказывает и будет доказывать.

Так что мы, Командование тылом, говорим однозначно: пользоваться МАМАДом – самый лучший вариант. И люди, у которых есть МАМАД – счастливчики, поскольку у сотен тысяч людей в Израиле МАМАДов нет. Более того, у них нет бомбоубежищ на первом этаже дома, и им приходится искать другие решения. Поэтому если у вас есть МАМАД – пользуйтесь МАМАДом.

Но как и любым другим решением, МАМАДом нужно правильно пользоваться. Стальные наружные окна должны быть закрыты. Закрыты правильно и до конца, на щеколды. Стеклянные окна в МАМАДе – существует два вида стеклянных окон, если оно цельное, оно должно быть закрыто, следом закрывается стальное. Если окно задвижное – необходимо это задвижное окно снять и вынести его из МАМАДа – и полностью закрыть стальное. Вообще в МАМАДе нельзя иметь ничего стеклянного в период ракетных тревог. Стекло – это опасно, осколки стекла угрожают нашей жизни. Пить или есть в период тревоги можно из бумажной, из пластиковой посуды.

Дверь МАМАДа – это специальная дверь. Ее недостаточно захлопнуть, чтобы она держалась только на "язычке": дверь МАМАДа необходимо запереть. В последних моделях двери МАМАДа делают с поднимающейся ручкой. Когда мы поднимаем ручку МАМАДа вверх, из двери выходят штыри, которые заходят в стену. Важно этой ручкой пользоваться, заперев дверь на штыри, которые заходят в стену. Тогда дверь будет устойчивой против взрывной волны.

Находясь в МАМАДе, я рекомендую быть ниже уровня окон, сесть на матрас или на кровать, и находиться не напротив окна и не напротив двери. Это тоже повышает нашу безопасность в МАМАДе.

Люди часто рассказывают о таких ситуациях, особенно те, кто арендует жилье: владелец квартиры снял стальную дверь МАМАДа, поставил вместо нее обычную межкомнатную дверь – иногда это делается при смене покрытия пола, иногда при удалении порога. Но при этом людям сдают квартиры, как квартиру с МАМАДом. Такие ситуации опасны или все же безопасны?

Это опасно, однозначно. В таком случае это просто не МАМАД, это обычная комната, в которой чуть плотнее стены. Дверь это очень важно, в случае взрывной волны неподходящая, незакрепленная и не предназначенная для МАМАДа дверь вылетит, угрожая жизни всех, кто находится в МАМАДе. Поэтому МАМАД без правильно закрытой специальной двери для защищенной комнаты, для МАМАДа – теряет свою функциональность. В этом случае мы будем пользоваться или бомбоубежищем на первом этаже – если есть такой вариант, – или ближайшим общественным бомбоубежищем. Самый последний вариант – это закрытая часть лестничной клетки, этот вариант не безопасен.

Сейчас Командование тылом дает предупреждение заранее, от 15 до 30 минут до падения ракеты, поэтому имея эти условно 20 минут, следует выйти на улицу и отправиться в ближайшее общественное бомбоубежище (далеко не всегда между предупреждением и сиреной проходит столь значительное время, иногда это несколько минут – прим.ред.). Пользоваться лестничной клеткой – это самый последний вариант при безвыходной ситуации.

Еще один вариант бомбоубежища в некоторых домах – МАМАК, это защищенное пространство на этаже, "мерхав муган комати". Это тоже отличный вариант, он безопасен. По уровню безопасности МАМАД и МАМАК одинаковые, просто обычно если в доме есть МАМАДы в квартирах, то МАМАКа на этаже нет, и наоборот – если есть МАМАК, в квартирах нет МАМАДов. Но требования те же – стальная дверь должна быть закрыта, стальное окно, если оно есть, должно быть правильно закрыто. Поэтому очередность такова: если есть МАМАД, пользуемся МАМАДом. Если нет МАМАДа, но есть МАМАК – пользуемся МАМАКом. Если нет МАМАКа, но есть бомбоубежище на первом этаже или подвальное, миклат, – пользуемся им. Домов, в которых существуют все три варианта одновременно или два из трех вышеперечисленных варианта – в Израиле практически нет.

Есть дома, в которых защищенных пространств нет вообще, и к сожалению, таких домов много. Поэтому в таких обстоятельствах очень важно – в случае тревоги идти в ближайшее общественное бомбоубежище. Это спасает жизни.

Ни в коем случае не стоит использовать не утвержденные Командованием тылом в качестве безопасного пространства подземные парковки: возможно обрушение конструкций. Поэтому только проверенные бомбоубежища. В конце концов, мы собственными глазами видим, что происходит: мы видим снимки из Ришон ле-Циона, из Бат-Яма, и люди внезапно сомневаются, что во время такой угрозы надо зайти в безопасное помещение?

В социальных сетях в последнее время неоднократно писали, что людей, которые не успели дойти до своего дома или до общественного бомбоубежища, не впускают в защищенные помещения в домах, находящихся по дороге. Есть какие-то правила в таких случаях?

Такое возможно. МАМАД в квартире, "миклат" на первом этаже или в подвальной части – это частная собственность, в первом случае владельца квартиры, во втором – в совместном владении владельцев квартир в доме. Домовой комитет, прежде всего, отвечает за безопасность собственных жильцов. С другой стороны, мы в Командовании тылом всегда призываем – в период ракетных атак оставлять незапертыми двери подъездов, позволять прохожим воспользоваться вашим бомбоубежищем или даже просто позволить человеку вместо пережидания тревоги на улице подняться на лестничную клетку, это лучше, чем вообще никакой защиты. Случаи, когда людям запрещают переждать тревогу в защищенном пространстве, удивляют, неприятно удивляют, прямо скажем.

Но тем не менее: если вы получили информацию от Командования тылом о том, что нужно перейти поближе к защищенному пространству, проверьте в интернете, позвоните в "мокед ирони" – в муниципальный информационный центр, и вам подскажут ближайшее к вам общественное бомбоубежище. Это может быть и специально предназначенный миклат, и оборудованное защищенное пространство в школе, в другом общественном здании. В таком случае вам не нужно одолжений ни от кого: оно общественное, оно предназначено для всех. С предупреждениями за 15-20 минут можно найти выход. Но мы продолжаем призывать людей: оставляйте свои подъезды открытыми, приглашайте других в защищенные пространства. И еще очень важно: обращайте внимание на своих соседей: на пожилых людей, на инвалидов, на людей с маленькими детьми, и если им нужна помощь, чтобы добраться до защищенного пространства вовремя, помогите им, спасите их жизни.

Еще один распространенный вопрос – о занятых всяким хламом бомбоубежищах в многоквартирных домах. Куда можно обратиться, чтобы решить эту проблему?

Это зависит от бомбоубежища. Если это убежище в подъезде или на этаже, как я уже говорил выше, это частная собственность. Значит, что соседи не имеют права делать там, что им захочется, потому что это общая собственность, всех жильцов подъезда. Ответственность за порядок в бомбоубежище на домовом комитете, "ваад а-баит", если же нарушитель игнорирует главу домового комитета, "ваад а-баит" имеет полное право вызвать полицию.

Еще один "тренд" последних нескольких дней – во многих домах окна и трисы пострадали от взрывной волны, и люди начали убеждать друг друга, что на случай тревоги лучше оставить окна и двери открытыми, а не закрывать их.

Если речь идет об окнах и дверях в квартире – честно говоря, нам как Командованию тыла первостепенно важно спасение человеческих жизней. Хотите – закрывайте, хотите – оставляйте открытыми, самое главное – не оставайтесь в незащищенном пространстве сами. Любой ущерб имуществу восстановим, любые потери можно исправить, кроме потери собственной жизни. Не забывайте, что Налоговое управление через Компенсационный фонд компенсирует материальный ущерб. И только гибель людей необратима. Поэтому не надо при появлении предупреждения бегать по квартире и открывать окна и трисы вместо того, чтобы бежать в МАМАД: озаботьтесь своей безопасностью, безопасностью своих близких. Это важнее всего.

В случае, если дом пострадал от ракетного обстрела, как правило, людей не пускают в квартиру за вещами и документами. Что важно иметь с собой, когда идешь в бомбоубежище?

Желательно иметь с собой жизненно важные вещи: документы (удостоверение личности), постоянно принимаемые лекарства – это особо важно для пожилых людей и людей с хроническими болезнями, родителям маленьких детей стоит прихватить "сумку для коляски" с водой, детским питанием, подгузниками для малышей. Очень полезный совет – положить в такую дежурную сумку обувь, особенно если вы находитесь в МАМАДе или в бомбоубежище на этаже: в спешке и ночью люди часто бегут босиком, и в случае попадания и взрывной волны выходить босиком по камням и осколкам очень неприятно. Желательно относительно нормально одеться, ночная рубашка в качестве единственной одежды в случае эвакуации может быть недостаточной. Можно взять с собой фонарь, батарейки, радио, пауэрбанк для зарядки телефона. Очень в редких случаях мы не вернемся обратно в квартиру, но конечно, к этому лучше быть готовым, лучше подготовить такую сумку заранее.

А как быть с домашними животными?

Животных, конечно, взять с собой, особенно когда есть время после получения предварительного уведомления. Собак – на поводке и в наморднике, кошек, мелких животных – в переносках, это если речь идет об общественном бомбоубежище. Хотя и в квартире в МАМАДе стоит поводок, ошейник, намордник и переноску держать на всякий случай. К сожалению, в общественных бомбоубежищах бывают конфликты из-за животных: могут быть люди, которые боятся собак, или у которых аллергия на кошек. У этих людей такое же право находиться в бомбоубежище, как и у вас, поэтому важно никому не мешать. Но вопрос – оставлять ли свое животное в квартире, когда я пойду в убежище, для меня, признаться, не понятен.

Хотя как представитель Командования тылом я должен сказать: наша главная задача – спасение жизней людей. Поэтому крайне важно, и мы многократно в этом убедились за последние дни: неукоснительно соблюдать инструкции Командования тылом, обязательно на время тревоги уходить в защищенное помещение, тщательно закрывать двери бомбоубежища и ни в коем случае не выходить, пока не получите сообщение о разрешении покинуть защищенное пространство, иногда это может быть и дольше, чем 10 минут.