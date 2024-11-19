Война "Железные мечи" выявила новое понятие: резервист-одиночка, не имеющий помощи семьи

Парламентская комиссия по алие, абсорбции и диаспоре провела заседание, посвященное проблеме одиноких солдат, служащих в резерве. В ходе заседания были озвучены данные ЦАХАЛа, в соответствии с которым 2401 нынешний резервист был определен как солдат-одиночка в период срочной службы, 8300 резервистов-холостяков не имеют семейной поддержки в Израиле.

В период с октября 2023 года по октябрь 2024 года погибли 39 солдат-одиночек, из них 10 резервистов и 29 срочников. Проверка комиссии по алие, абсорбции и диаспоре показала, что ни в министерстве обороны, ни в министерстве алии и интеграции нет никакого контроля и никакой информации по поводу одиноких военнослужащих резерва. Их не выделяют в особую категорию в системе резерва ЦАХАЛа, они включены в общую категорию резервистов без получения каких-либо льгот или предпочтительного отношения.

Председатель комиссии Одед Форер (НДИ) на заседании комиссии отметил, что в ходе войны "Железные мечи" комиссия рассказала о многих случаях гибели одиноких резервистах, она помогла членам семей погибших, не имеющим права на репатриацию, приехать в Израиль и остаться жить здесь. "Председателем комиссии даже был представлен законопроект по этому вопросу, – отметил Форер. – Ведь речь идет о людях, о которых ни одно правительственное министерство не заботится должным образом, о резервистах новых репатриантах и об одиноких".

Глава отдела социальных условий в ЦАХАЛе подполковник Си Пивко сообщила, что по закону одинокий резервист имеет право на льготы в течение 10 лет с момента демобилизации из срочной службы, армия предоставляет помощь с оплатой аренды и поддерживает резервистов-одиночек другими способами, включая ваучеры на покупки: общий объем таких ваучеров достиг пяти миллионов шекелей.

"Мы определяем одинокого резервиста на основании аналогичного определения в отношении него на срочной службе, – отметила глава отдела личного состава резервистов в ЦАХАЛе майор Ноа Охайон. – У нас есть 2401 резервист, который во время срочной службы получил статус солдата-одиночки, а также есть 8300 резервистов-холостяков, у которых нет семейной поддержки. Мы даем одиноким резервистам ваучеры на покупки и направляем различных служащих помогать им".

"У нас даже нет определения, кого следует считать резервистом-одиночкой, – отметила Лиора Рубинштейн, генеральный директор НКО солдат-одиночек Майкла Левина. – Необходимо принять единое определение для солдат-одиночек репатриантов, которые служат на резервистской службе, и дать им подходящую для них помощь и поддержку".

Резюмируя заседание, Одед Форер сообщил, что определение резервиста-одиночки должно быть принято уже в ближайшее время, и министерство социального обеспечения должно стать частью этого процесса. Он также подчеркнул, что одинокие резервисты должны получать льготы автоматически, а не по запросу, и попросил Управление регистрации населения и миграции продлить вид на жительство в Израиле для резервистов, прибывших из-за границы.