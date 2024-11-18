Помощь зависимым людям в Израиле: лечение, поддержка, льготы

Медицинские и социальные права людей, страдающих от зависимостей, различные виды помощи для них и их семей, критерии получения этой помощи и объяснения, куда и как обратиться за реализацией этих прав – обо всем этом рассказала социальная активистка и создательница группы "Социальная и информационная помощь" Татьяна Берлин.

Зависимость от психоактивных веществ, алкоголя и азартных игр является серьезной проблемой, затрагивающей людей всех возрастов и слоев общества. В Израиле существует комплексная система лечения и реабилитации, направленная на оказание помощи как самим страдающим от зависимостей, так и их семьям.

Министерство социального обеспечения в сотрудничестве с другими государственными и общественными организациями предоставляет широкий спектр услуг для людей, борющихся с зависимостью. Эти услуги включают амбулаторное лечение, дневные стационары, кризисные и временные квартиры, а также специализированные программы для различных групп населения, таких как подростки, женщины и репатрианты.

Лечение зависимостей в Израиле основывается на индивидуальном подходе и учитывает уникальные потребности и обстоятельства каждого человека. Профессиональные команды, состоящие из социальных работников, психологов, консультантов и других специалистов, разрабатывают персонализированные программы лечения, которые могут включать индивидуальную и групповую терапию, семейную поддержку, помощь в трудоустройстве и получении образования, а также мероприятия по социальной интеграции.

Цель системы лечения зависимостей в Израиле – не только помочь людям преодолеть саму зависимость, но и предоставить им инструменты и ресурсы для построения здоровой и продуктивной жизни. Это достигается путем создания поддерживающей и безопасной среды, продвижения позитивных изменений в образе мышления и поведении, а также укрепления связей с семьей и обществом.

В этой публикации я постаралась подробно рассмотреть различные аспекты лечения страдающих от зависимостей.

Куда обращаться?

Зависимые старше 18 лет могут получить помощь в отделениях для страдающих от зависимостей, действующих при местных органах власти. Здесь приводится перечень контактных данных отделений социальных услуг (включая помощь для зависимых) в разных городах Израиля.

Помощь оказывается мужчинам и женщинам, зависимым от психоактивных веществ (наркотиков, алкоголя) или поведенческих зависимостей (азартные игры, шопинг, гейминг), а также их близким.

Лечение проводится профессионалами по персонализированной программе, которая может включать индивидуальную, семейную и групповую терапию, направление на дальнейшее лечение, дневной стационар, трудоустройство, консультирование и поддержку. Личное участие составляет 50 шекелей в месяц. Продолжительность лечения – до двух лет для мужчин и до четырех лет для женщин.

Обратиться в лечебные отделения можно самостоятельно, по направлению через социальный отдел муниципалитета или врача больничной кассы.

Процесс диагностики и оценки включает до 10 встреч в течение двух месяцев, сбор информации о пациенте и его семье. При необходимости предлагается детоксикационное лечение до одного месяца. После выполнения требований комиссия по диагностике определяет программу лечения, включающую лечение в отделении, центре МАТАРА, дневном стационаре или направление в другие учреждения.

Лечение в отделении осуществляется с учетом терапевтических целей, потребностей и характеристик пациента (пол, дата репатриации, физическое и психическое здоровье). В ходе лечения используются индивидуальная и групповая терапия, а также проводится работа с семьей, детьми и супругами пациента.

Лечение в центре МАТАРА- первичном диагностическом лечебном центре для лиц, страдающих от зависимостей:

В случаях, когда диагностическая комиссия принимает решение о необходимости более интенсивного лечения, пациент направляется в центр МАТАРА "Мокед Типуль Ришони Ивхуни" – "Центр первой диагностической помощи" .

Лечение предоставляется бесплатно и включает :

• Сопровождение, консультирование и помощь на личном и групповом уровне;

• Реализацию прав;

• Интеграцию в рамки занятости и обучения;

• Построение экономической, общинной и социальной сети безопасности.

Центры МАТАРА тесно сотрудничают с отделениями по лечению взрослых, страдающих от зависимостей и предоставляют специализированные услуги для следующих групп населения

• Подростки (от 12 до 18 лет);

• Молодежь (от 18 до 25 лет);

• Взрослые;

• Женщины;

• Население с двойным диагнозом;

• ЛГБТ-сообщество.

Лечение в дневном стационаре

Диагностическая комиссия в отделении по лечению взрослых может принять решение об интеграции пациентов в специальные дневные стационары.

Лечение предоставляется на срок от 6 до 12 месяцев, в течение которых пациент участвует в различных групповых мероприятиях, семинарах и кружках для приобретения навыков. Дневные стационары работают 5 дней в неделю с 8:00 до 15:00. Лечение предоставляется бесплатно.

Условия для лечения в дневном стационаре:

• Чистота от аддиктивных веществ не менее двух недель;

• Проживание в постоянной домашней среде, позволяющей быть свободным для лечения;

• Получение индивидуального лечения параллельно с лечением в дневном стационаре.

Цели лечения в дневном стационаре:

• Предоставление поддерживающей и стабильной среды после детоксикации или лечения во внедомашней среде;

• Помощь в построении межличностного общения, изменении образа мышления и поведения, развитии жизненных навыков;

• Приобретение рабочих привычек для интеграции в мир занятости.

Лечение включает групповую деятельность, кружки и семинары, в том числе:

• Спортивные мероприятия;

• Культурная, творческая и художественная деятельность;

• Экскурсии;

• Подготовительные мероприятия к трудовой жизни.

Процесс приема и лечения:

Приемная комиссия оценивает готовность пациента к лечению и способность интегрироваться в дневную и групповую среду.

Подготовка к лечению: определение ожиданий, требований, адаптация к центру, составление договора.

Лечение: регулярное участие в терапевтических группах.

Подготовка к трудовой жизни: уникальная деятельность по подготовке пациента к интеграции на рынке труда.

Завершение лечения: комиссия принимает решение о программе продолжения для пациента.

Причины отстранения от дневного стационара:

• Физическое или словесное насилие;

• Употребление наркотиков и алкоголя;

• Азартные игры;

• Несоблюдение правил учреждения.

В случае отстранения пациента от участия в программе, он будет уведомлен об этом заблаговременно. Пациент может быть немедленно отстранен от участия в дневном центре только в исключительных случаях, которые будут подробно описаны в договоре, подписываемом при поступлении пациента в центр.

Центры трудовой реабилитации.

Центры трудовой реабилитации – терапевтическая структура занятости, помогающая людям в процессе избавления от зависимости в сфере трудоустройства и поиска работы, а также укрепляющая их личные навыки и способности. Цель – интеграция людей в сферу занятости посредством дополнительного образования, профессиональной подготовки и трудоустройства. Помощь предоставляется бесплатно на срок до одного года или в соответствии с лечебной программой.

Для кого предназначен центр трудовой реабилитации?

Лечение в центрах трудовой реабилитации предназначено для молодежи и взрослых старше 18 лет, которые находятся на пути преодоления зависимости от психоактивных веществ и аддиктивного поведения; испытывают трудности в работе, социальной сфере и функционировании; нуждаются в дополнительном образовании, или у них были выявлены трудности в обучении и отсутствие навыков учиться и привычки к учебе.

Программа лечения в центре трудовой реабилитации

Человек, страдающий от зависимости, поступающий в центр, проходит диагностику и профессиональную адаптацию в соответствии со своими данными. Для него разрабатывается индивидуальная программа, учитывающая потребности, сильные и слабые стороны.

Индивидуальная программа может включать в себя:

• Дополнительное образование;

• Профессиональную подготовку;

• Приобретение и улучшение процессов обучения;

• Индивидуальное и групповое сопровождение в сфере занятости;

• Развитие личных и социальных навыков;

• Укрепление самооценки и самоэффективности;

• Практическую работу под руководством специалистов;

• Помощь в поиске работы и трудоустройстве;

• Мотивацию к изменению и поддержание трезвого образа жизни.

Центр лечения игровой зависимости (MILA)

Люди, страдающие от игровой зависимости, и члены их семей могут получить помощь в рамках центров лечения игровой зависимости (MILA). В центре работает профессиональный персонал и консультанты, специализирующиеся в области зависимости, а также терапевтические наставники. Услуги в центре предоставляются на срок до одного года, личное участие составляет 200 шекелей в месяц.

Пациенты центра получают лечение и поддержку в процессе отвыкания, включая:

• Индивидуальную терапию;

• Сопровождение и консультирование наставником;

• Поддержку и консультирование семей, включая семейную терапию;

• Групповую терапию;

• Психиатрическое консультирование;

• Профессиональное, финансовое и юридическое консультирование;

• Помощь в реализации прав;

• Семинары, лекции, учебные дни.

Обратиться в центры лечения игровой зависимости можно напрямую. По телефону или электронной почте можно получить дополнительную информацию и записаться на прием.

Хайфский филиал

Телефон: 04-8429087, электронная почта: [email protected] ;

Тель-Авивский филиал и центр

Телефон: 03-9288760, электронная почта: [email protected] ;

Беэр-Шевский филиал

Телефон: 08-6238878;

Горячая линия для консультаций

Телефон: 054-5269336.

Кризисные квартиры

Молодые люди, страдающие зависимостью, могут получить помощь и защиту в чрезвычайных ситуациях в рамках кризисного жилья. Квартира предназначена для молодежи в возрасте от 18 до 27 лет, зависимых от наркотических веществ или азартных игр и находящихся в кризисной ситуации. Квартира работает круглосуточно и предоставляет бесплатную помощь.

Помощь, оказываемая в рамках кризисной квартиры:

По прибытии в кризисную квартиру молодой человек проходит диагностику, чтобы найти подходящую для него структуру, и для него разрабатывается индивидуальная и групповая программа лечения. Кроме того, молодой человек получает помощь в реализации прав и сопровождение. Помощь в рамках кризисной квартиры предоставляется на срок до трех месяцев в соответствии с программой лечения.

В кризисную квартиру можно обратиться напрямую.

Адрес: ул. Яффо 36, Иерусалим, телефон: 02-6716698.

"Квартиры для переходного периода" для женщин, переживших зависимость

Квартиры для переходного периода предоставляют женщинам, пережившим зависимость, это безопасное и поддерживающее пространство для постепенного перехода к самостоятельной жизни. Комплексная помощь, включающая личную поддержку, содействие в трудоустройстве, реализации прав и управлении финансами, помогает женщинам восстановиться и заново интегрироваться в общество.

Проживание в квартире предназначено для женщин старше 18 лет, переживших зависимость и имеющих оплачиваемую работу. Во временной квартире можно находиться в течение года, при этом проживание связано с оплатой арендной платы в размере 250 шекелей.

Попасть в проект можно через отдел социальных служб, ближайший к месту жительства, или обратившись напрямую:

Тель-Авив, ул. Гуш Эцион 14, телефон: 050-6991090.

Беэр-Шева, ул. Жаботински, 18/1; телефон: 08-6271027.

Программы лечения и реабилитации для репатриантов

Репатрианты в возрасте от 12 до 67 лет, страдающие от зависимости, могут обратиться в отдел лечения и реабилитации зависимостей социального отдела при муниципалитете и присоединиться к специальным программам лечения и реабилитации, адаптированным для них. Лечение предоставляется бесплатно.

Эти специализированные программы лечения и реабилитации учитывают уникальные потребности, с которыми сталкиваются репатрианты, страдающие от зависимости. Они предоставляют поддержку на родном языке и помогают репатриантам интегрироваться в израильское общество и культуру, одновременно работая над преодолением зависимости.

Сочетание терапии, семейной поддержки, культурной интеграции и досуговых мероприятий создает благоприятную среду для выздоровления и адаптации репатриантов в Израиле.

Помощь в рамках программы "Гибкая корзина решений"

Социальные работники, занимающиеся зависимостями в отделениях для взрослых, могут принять решение о предоставлении дополнительной поддержки и помощи с помощью "гибкой корзины решений". Корзина решений представляет собой дополнительный ответ на психосоциальное лечение, предоставляемое в отделениях по лечению зависимостей, и предоставляется страдающим зависимостью, которые прошли через диагностическую комиссию и с которыми была согласована лечебная программа.

"Гибкая корзина решений" предназначена для расширения помощи, предоставляемой зависимому человеку, и ее адаптации к его потребностям в соответствии с индивидуальной лечебной программой. В рамках программы зависимому человеку обеспечивают его базовые потребности, тем самым позволяя ему инвестировать свои силы в укрепление, интеграцию в реабилитационный процесс и воздержание от аддиктивных веществ и поведения.

Помощь пациенту составляет до 10000 шекелей в календарный год (до 48 льготных единиц). Через социального работника, лечащего страдающих от зависимости, можно будет выбрать различные решения из корзины для пациента вплоть до максимального размера ассигнований. Примеры решений из корзины:

• Арендная плата;

• Финансовая помощь;

• Питание, напитки, проживание;

• Одежда;

• Стоматологическое лечение;

• Участие в поездках;

• Образовательные и обучающие программы;

• Покупка продуктов питания, бытовых товаров, бытовой техники и т.д.

Гибкая корзина предназначена для страдающих зависимостью в возрасте от 18 лет, которые находятся на пути преодоления зависимости и получают услуги в отделениях по лечению зависимостей.

Сообщества "Анонимные алкоголики" и "Анонимные наркоманы" в Израиле

Помимо государственной поддержки, в Израиле активно действуют анонимные группы помощи людям, стремящимся избавиться от алкогольной и наркотической зависимости.

Анонимные группы являются частью всемирных сообществ "Анонимные алкоголики" и "Анонимные наркоманы". Для русскоязычных жителей Израиля также доступны встречи на русском языке.

Актуальную информацию о встречах групп вы можете найти на официальных сайтах организаций: https://www.aa-israel.org/ru/updated-meetings-list/ и https://www.naisrael.org.il/rus/ (также на русском языке).