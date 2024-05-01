Психологическое состояние 73% переживших Холокост ухудшилось после 7 октября

Опрос, проведенный среди переживших Холокост в преддверии Дня Памяти жертв Холокоста и Героизма, касался влияния "черной субботы" 7 октября на психологическое и физическое здоровье респондентов.

В соответствии с результатами опроса, психологическое и психиатрическое состояние 73% переживших Холокост ухудшилось после 7 октября, поскольку события "черной субботы" напомнили им об ужасах нацистских преследований и всколыхнули воспоминания.

64% опрошенных сообщили об ухудшении своего физического здоровья после тревог из-за "черной субботы", 51% респондентов рассказали, что с начала войны они стали больше нуждаться в помощи. 64% опрошенных стали больше беспокоиться о выживании Государства Израиль. У 61% опрошенных близкие служат в армии. 18% респондентов сообщили об ухудшении своего экономического положения с начала войны.

Респондентов также спросили, можно ли назвать зверства "черной субботы" Холокостом. 51% опрошенных считают, что это возможно, 45% выступают против таких сравнений.

Как сообщает в среду, 1 мая, Давар1", телефонный опрос проводила НКО "Авив ле-Ницулей а-Шоа" ("Весна для переживших Холокост") при помощи социологического агентства "Маагар Мохот", в исследовании участвовал 501 человек, представляющий репрезентативную выборку переживших Холокост, проживающих в Израиле.

Интересно, что результаты данного опроса отличаются от результатов исследования о распространенности среди израильтян симптомов острого стресса, которые продолжаются несколько недель, и симптомам посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), которые сохраняются значительно дольше.

Результаты выявили поразительные различия между психическим здоровьем молодых людей (20-59 лет) и пожилых (60-87 лет). В первую неделю конфликта 24,8% молодых людей сообщили о высоком уровне симптомов острого стресса. В последующие недели уровень вероятного ПТСР среди более молодой группы достиг 42,8%. Напротив, у пожилых людей наблюдался более низкий уровень острого стресса (3,7%) в течение первой недели, и только 13,7% сообщили о вероятном ПТСР в последующие недели.

Первоначально в исследовании рассматривались две гипотезы, объясняющие состояние пожилой группы: "гипотеза уязвимости", предполагающая подверженность пожилых людей психопатологии, вызванной травмой, из-за физической слабости и недостаточной социальной поддержки, и "гипотеза прививки", предполагающая устойчивость пожилых людей к травме, благодаря жизненному опыту и эффективным механизмам преодоления стресса.