Старшее поколение израильтян оказалось психологически более устойчивым к войне с ХАМАСом

Воздействие травматических событий может привести к появлению симптомов острого стресса, которые продолжаются несколько недель, и симптомам посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), которые сохраняются значительно дольше.

После 7 октября профессор Университета Бар-Илан Амит Шрира возглавил исследование, измеряющее симптомы острого стресса и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) среди израильтян в период с ноября по декабрь 2023 года. Особое внимание ученые обратили на разницу в психическом здоровье поколений.

В исследовании использовалась онлайн-платформа Qualtrics, социальные сети и другие методы для охвата различных групп населения. Было получено 428 ответов. Результаты, только что опубликованные в "Журнале психиатрических исследований", выявили поразительные различия между психическим здоровьем молодых людей (20-59 лет) и пожилых (60-87 лет).

В первую неделю конфликта 24,8% молодых людей сообщили о высоком уровне симптомов острого стресса. В последующие недели уровень вероятного ПТСР среди более молодой группы достиг 42,8%.

Напротив, у пожилых людей наблюдался более низкий уровень острого стресса (3,7%) в течение первой недели, и только 13,7% сообщили о вероятном ПТСР в последующие недели.

Профессор Шрира говорит: "Пожилые люди продемонстрировали замечательную стойкость по сравнению со своими более молодыми согражданами".

Первоначально в исследовании рассматривались две гипотезы, объясняющие состояние пожилой группы: "гипотеза уязвимости", предполагающая подверженность пожилых людей психопатологии, вызванной травмой, из-за физической слабости и недостаточной социальной поддержки, и "гипотеза прививки", предполагающая устойчивость пожилых людей к травме, благодаря жизненному опыту и эффективным механизмам преодоления стресса.

Результаты работы в значительной степени подтверждают "гипотезу прививки", отмечает Шрира: "Пожилые люди продемонстрировали впечатляющую устойчивость в очень тяжелый период конфликта между Израилем и ХАМАСом. Это означает, что, несмотря на снижение физических, когнитивных и социальных возможностей, у пожилых людей есть ресурсы, которые помогают им справиться с травмирующими событиями".

"Эти ресурсы включают жизненный опыт, мудрость, способность эмоциональной регуляции и использование стратегий компенсации утраченных способностей при оптимизации сохраненных. Кроме того, пожилые люди, возможно, адаптировались к нынешней войне, опираясь на свой прошлый опыт военных действий, включая такие события, как Война Судного дня", – говорит Шрира.

"Важно признать силу и устойчивость пожилых людей", – отмечает профессор Амит Шрира.