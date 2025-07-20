Бомбоубежища, шницели, скорая помощь – участники "Масы" поддержали Израиль в трудный час

Когда в июне 2025 года на фоне угрозы со стороны Ирана Израиль начал превентивную военную операцию, тысячи молодых людей с еврейскими корнями из десятков стран мира приняли непростое и смелое решение: остаться. Не просто остаться – а помогать. Быть рядом. Быть частью страны в трудный час.

13 июня Израиль нанес удар по иранским военным и ядерным объектам. В течение последующих недель в стране звучали сирены, падали ракеты, миллионы людей прятались в бомбоубежищах. Но среди страха и неопределенности, подавляющие большинство участников программ "Маса", организации, основанной правительством Израиля и ЕА "Сохнут", решили остаться и заняться волонтерской деятельностью.

В рамках программ "Маса" в Израиль ежегодно приезжают около 12000 молодых людей с еврейскими корнями в возрасте от 18 до 40 лет из более чем 60 стран. Кто-то приезжает на стажировки, кто-то учиться, кто-то на волонтерские программы. Во время войны программы не сворачиваются – они адаптируются. Вводятся экстренные форматы, снимаются возрастные ограничения, усиливается ментальная поддержка. Так появляются удивительные истории, полные смысла и солидарности.

Шэрон, психиатрическая медсестра из Остина (США), родилась в Израиле, но уже много лет живет за границей. Когда началась война, она поняла, что должна приехать быть здесь. Попыталась предложить себя как волонтера напрямую минздраву, но не получила ответа – и тогда обратилась в "Маса". Возрастной порог в рамках экстренной программы волонтеров был поднят до 50 лет – и ее приняли.

"Я прилетела в Бен-Гурион всего за несколько часов до начала войны. Успела. Вместо того чтобы волноваться издалека, я была рядом с семьей, вместе с ними спускалась в бомбоубежище. Это было правильно". Сегодня Шэрон – часть команды "Маген Давид Адом", национальной службы скорой помощи. "Мы дежурили в машинах скорой, выезжали на вызовы, оказывали первую помощь, перевозили пациентов в больницы. Мы были и продолжаем быть рядом с людьми в моменты страха и боли – и это дает нашему присутствию в Израиле глубокий смысл".

21-летняя Сея Чаулкар приехала в Израиль из небольшой еврейской общины недалеко от Мумбаи. Когда программа была приостановлена из-за войны, у нее была возможность вернуться домой. Но она не захотела. "Волонтерство в скорой помощи – это совсем другой взгляд на Израиль. Я перестала быть просто гостьей. Я стала частью жизни этой страны". Сея живёт в Тель-Авиве в квартире с другими участниками программы из Канады, Австралии, США. "Мы все такие разные – но здесь мы одно целое, один народ. Мы – евреи. Мы – вместе".

Не всегда участникам программы удавалось сразу приступить к работе в скорой помощи. Шэрон вспоминает, как, ожидая начала курса, они начали готовить бутерброды для солдат. "Это была идея мамы. У нас не было кухни, только переносные плитки. Мы жарили шницели, собирали сэндвичи, писали солдатам записки с поддержкой. Хотелось делать хоть что-то". Все это происходило на фоне постоянных сирен и стресса – но и на этом фоне было место свету. "В убежищах люди приносили колонки и включали музыку. Танцевали. Казалось бы – абсурд: снаружи ракеты, внутри – праздник. Но в этом и есть Израиль. Люди держатся вместе".

Даже в условиях военного времени "Маса" не только не прекратила работу, но и расширила поддержку тылу и деятельность самих программ. Для участников были организованы экскурсии в Эйлат и к Мертвому морю, часть лекций и культурных мероприятий переведена в онлайн. Некоторые из тех, кто все же покинул страну, вернулись позже, чтобы завершить свои программы. А те, кто был здесь всё это время, увозят домой не только воспоминания – но и новую идентичность. "Я хочу сделать алию, я хочу пойти в армию. Израиль – это единственное место, где я чувствую себя по-настоящему дома", – говорит Сея.

Гендиректор, Меир Хольц, говорит об этом просто: "Сея и Шэрон – представители нового поколения евреев, которые выбирают быть с Израилем не только в мирное, но и в тяжелое время. Они дают нам надежду. Они – будущее еврейского народа".

Для тех, кто провел это лето в Израиле – под звуки сирен, в обнимку со шницелями, в танце посреди бомбоубежища – "Маса" стала не просто программой. Она стала семьёй.