В Кнессете обсудили, как вернуть миллион израильтян, проживающих за рубежом

По данным министерства алии и интеграции, за пределами Израиля проживают около миллиона израильтян. ЦСБ приводит другие цифры – от 571000 до 613000 израильских граждан живут в других странах. Парламентская комиссия по алие, абсорбции и диаспоре обсудила проблему покинувших Израиль граждан и возможности их возвращения домой.

По данным Исследовательского центра Кнессета, в период с 2014 по 2024 годы в Израиль вернулись 73189 граждан, получив статус "тошав хозер". В среднем, количество возвращающихся граждан составляло 6650 в год, однако в период с 2020 по 2024 годы количество возвращающихся граждан сократилось на 53%.

Около половины "тошавим хозрим" в 2020-2024 гг вернулись из Северной Америки, 13% вернулись из Британии, Германии и Франции, и 8% вернулись из России и Украины. В 2022 году доля возвращающихся граждан из России и Украины выросла из-за развязанной Россией в Украине войны.

Исследовательский центр Кнессета добавляет, что 30% "тошавим хозрим" вернулись после пребывания за границей менее пяти лет, и 70% вернулись после более длительного периода. Почти треть возвращающихся граждан вернулась после отсутствия десяти и более лет.

Возвращающиеся жители должны урегулировать свой статус жителя Израиля в Институте национального страхования и ждать от двух месяцев до полугода до получения медицинских услуг, или заплатить 15060 шекелей, чтобы выкупить период ожидания.

По данным "Битуах Леуми", общее число возвращающихся жителей (старше 18 лет) в 2022-2024 годах, на которых распространяется период ожидания медицинских услуг, составляет 12581. Из них 1281 человек заплатил специальный платеж, чтобы выкупить период ожидания медицинских услуг.

Председатель комиссии Гилад Карив отметил, что проблема покидающих Израиль граждан в последние годы остается неохваченной – последнее правительственное решение по вопросу поощрения возвращения израильтян было принято в 2010 году, и большая часть этого решения так и не была воплощена в жизнь. "Возвращение израильтян в страну будет центральной темой работы нашей комиссии в ближайшие месяцы", – подчеркнул он.

При этом представитель министерства финансов подчеркнул, что любая программа поощрения возвращения израильских граждан не должна стимулировать отъезд израильтян – чтобы люди не решали покинуть страну специально для того, чтобы вернуться за льготами.