Мошенники звонят русскоязычным израильтянам от имени их детей, якобы попавших в аварию

В Израиле активизировалась новая волна мошенничества, нацеленная на пожилых людей. Мошенники звонят жертве, выдавая себя за родственника (обычно сына или внука), и сообщают, что попали в аварию. Они говорят тихим, напряженным голосом, ссылаясь на "травмы", чтобы жертва не узнала подделку.

Затем на связь выходит "следователь", который подтверждает аварию и сообщает, что пострадавшему срочно нужны деньги для медицинской помощи или юридических процедур. В некоторых случаях преступники даже узнают, есть ли у жертвы наличные дома, и просят собрать для "больницы" предметы первой необходимости, такие как одежда или постельное бельё. После этого к дому жертвы приезжает "курьер", который забирает деньги.

Одна из жертв этой схемы – пожилая пара, у которой мошенники выманили деньги, представившись их сыном. Пока один аферист говорил с матерью, другой удерживал линию на мобильном, не давая семье проверить информацию. В результате отец передал крупную сумму денег человеку, приехавшему на такси. В другом случае мошенники пытались провернуть ту же схему, но "пострадавшая" внезапно "вышла из комы и отправилась домой", когда родственники начали задавать слишком много вопросов.

Другая пострадавшая – 90-летняя женщина, пережившая Холокост. Она получила звонок от неизвестной, которая представилась ее дочерью и в панике сообщила, что сбила беременную женщину и находится под арестом. "Полицейский" на другом конце линии потребовал 300 000 шекелей за освобождение дочери. Пожилая женщина, охваченная страхом, начала собирать все сбережения, которые у нее были. В результате мошенники забрали все её деньги – накопленные за всю жизнь и необходимые для повседневных нужд.

Объясните пожилым родственникам, что ни полиция, ни больницы не требуют наличные деньги через курьеров. В любой сомнительной ситуации нужно немедленно перезвонить родственнику, о котором идет речь. Если разговор ведется на русском, стоит попросить переключиться на иврит – это может сбить мошенников. В случае попытки обмана немедленно обращайтесь в полицию. Распространите эту информацию среди своих близких – это поможет предотвратить новые случаи мошенничества.