Социальные работники говорят о резком увеличении нагрузки и сокращении персонала

В честь Всемирного дня социальной работы, который традиционно отмечается в третий вторник марта (в 2025 году – 18 марта), Ассоциация соцработников Израиля провела масштабное исследование о ситуации в этой сфере в нашей стране. В соответствии с этим исследованием, на работу с пожилым человеком у социального работника есть, в среднем, всего 20 минут, а на оказание помощи человеку с ограниченными возможностями – всего 18 минут.

71% социальных работников сообщили об увеличении рабочей нагрузки за прошедший год, что связано с ростом количества обращающихся за помощью и ухудшением социальной ситуации в Израиле. Результаты опроса, который проводился специалистами компании "Мидгам" среди 514 социальных работников, публикует во вторник, 18 марта, "Давар".

83% социальных работников, работавших с пострадавшими от войны, эвакуированными, семьями похищенных и вернувшимися из плена, сообщили о росте количества обращений и объема работы. 70% сообщают, что возросла глубина социальных проблем. 63% опрошенных сообщили об увеличении количества клиентов.

58% социальных работников отметили увеличение сложности задач, а 40% сообщили о сокращении количества персонала, в результате которого на остальных была перераспределена нагрузка уволенных или уволившихся.

78% социальных работников признали, что их работа влияет на их физическое и психическое здоровье. Среди тех, кто сопровождает вернувшихся из плена и семьи заложников, этот показатель вырастает до 98%. 43% респондентов сообщили, что перегрузка и стресс осложняют выполнение их обязанностей, 25% жалуются на нехватку бюджета и ресурсов, 15% – на низкую заработную плату.

42% социальных работников рассказали, что на их работе произошло сокращение штата, причем 90% из них объясняют, что причина в том, что их коллеги уволились, и их должности остались вакантными. В результате у социальных работников, помогающих малообеспеченным пожилым людям, есть всего 20 минут на работу с обратившимся, а у соцработников, помогающих инвалидам – всего 18 минут на человека.