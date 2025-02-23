Новый вид мошенничества: русскоязычным предлагают "бесплатный амбуланс"

Предупреждаем о новом сценарии телефонного мошенничества, целевой аудиторией которого являются русскоязычные старики.

Звонит женщина или мужчина "из мокеда" и сообщает, что вам якобы положен "бесплатный амбуланс". Звонящий говорит по-русски, используя в речи отдельные слова на иврите, но ивритом не владеет (при переходе абонента на иврит раздражается, настаивает на разговоре по-русски).

Сценарии действий мошенников в этом случае могут быть разными. Вам, например, могут предложить получить СМС-сообщение со ссылкой "для регистрации".

В любом случае следует прервать разговор. Ни в коем случае не предоставляйте никаких данных о себе незнакомым людям, не принимайте никаких СМС-сообщений или писем от незнакомцев, не переходите по присылаемым ссылкам.

Вопрос ваших прав в плане медицинского обслуживания следует обсуждать в больничной кассе, с вашим лечащим врачом или приходящей медсестрой, а также с социальным работником, с которыми вы хорошо знакомы и которым доверяете.