Сын репатриантов, переживший бойню на фестивале "Нова", посвятил книгу погибшим друзьям

Арик Нани, выросший в семье репатриантов из Грузии, пережил бойню на фестивале "Нова". До трагических событий 7 октября 2023 года он написал и издал книгу "Босиком по клавиатуре" (יחף על המקלדת) о личностном росте и преодолении трудностей. Первый тираж книги, о которой рассказывали израильские СМИ, разошелся. В процессе восстановления после пережитой трагедии Арик подготовил второе издание этой книги, включив в него новые главы о пережитом на "Нове" и посвятив его своим погибшим друзьям.

В настоящее время идет сбор средств на выпуск второго издания книги "Босиком по клавиатуре". Редакция Newsru.co.il поддержала этот проект.

Поддержать издание книги "Босиком по клавиатуре 2.0"

Подробнее о книге Арик Нани рассказывает на своей странице в Facebook.

Книга посвящена памяти Итая Хьюстона Хадара, Дана Йегуды Зумера и Омера Гавры.

Итай Хьюстон Хадар, 27 лет, из Беэр-Шевы, был убит террористами на фестивале "Нова" вместе с подругой – Златой Косовски.

Дан Зумер, 27 лет, из Нес-Ционы, был убит террористами на фестивале "Нова".

Омер Гавра, 26 лет, из Ган-Явне, погиб в бою на перекрестке Яхини по дороге на военную базу.

Пусть будет благословенна память всех погибших в результате нападения террористов 7 октября 2023 года и в ходе войны "Железные мечи".

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)