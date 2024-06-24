Реформа "квартирных" сократила сумму помощи новым репатриантам вдвое

Базовая помощь на съем жилья, положенная прибывшим с начала марта текущего года репатриантам, будет сокращена на 50%: если до реформы сумма "квартирных" составляла 16500 шекелей в течение пяти лет, после реформы репатрианты будут получать помощь на съем в совокупном размере 8712 шекелей за два года. При этом "олим", решившие поселиться в районах национального предпочтения, получат увеличенную помощь.

Этот вопрос обсуждался в понедельник, 24 июня, на заседании парламентской комиссии по алие, интеграции и диаспоре. Председатель комиссии Одед Форер (НДИ) назвал фактические итоги реализации реформы противоречащими обещаниям министра алии и интеграции и крайне неприятным посылом для репатриантов.

В соответствии с новой реформой, репатриант, прибывший в Израиль в марте 2024 года и далее, получит базовую помощь на съем жилья в размере 363 шекелей в течение всего 24 месяцев, таким образом, за два года объем финансовой помощи государства в аренде жилья для новых репатриантов составит 8712 шекелей. Репатрианты, прибывшие в Израиль до марта 2024 года, имеют право на "квартирные" в размере 16500 шекелей за пять лет, и каждый год из этих пяти они получают различные суммы.

При этом реформа призвана поощрять решение новых репатриантов селиться в городах национального приоритета: согласно реформе, в этих городах репатриант-одиночка будет получать дополнительную ежемесячную помощь на съем жилья в размере 973 шекелей, семьи – 1341 шекель, и семьи с одним родителем – 1500 шекелей в месяц.

Комментируя эти данные, Одед Форер подчеркнул, что для успешной интеграции в стране ключевыми вопросами являются жилье и занятость, в то время как реформа министерства алии и интеграции сокращает помощь на аренду для новых репатриантов вполовину. "В этом содержится крайне сложный посыл для репатриантов, – отметил Форер. – Мы просили министерство представить комиссии реформу в процессе ее создания, однако этого не произошло".

Депутат Зеэв Элькин ("Ямин Мамлахти") заявил, что он "потрясен" прозвучавшей на заседании информацией о попытках министерства алии и интеграции направлять репатриантов жить в районы периферии и подальше от районов спроса на рабочую силу, снижает им помощь на аренду вместо того, чтобы увеличивать ее, и при этом осмеливается называть свою реформу "позитивной для репатриантов".

Депутат Татьяна Мазарская ("Еш Атид"), заявила, что государство не должно ограничивать репатриантов в выборе места жительства в Израиле. Она также отметила, что цель министерства стимулировать выбор городов развития для жительства хорошая, но реализация этой идеи "менее удачна".

Заместитель генерального директора министерства алии и интеграции Эльад Зхут сообщил, что до реформы 60% репатриантов не использовали полный период предоставляемой им помощи на аренду жилья. По его словам, реформа призвана улучшить процедуру помощи, а поскольку выделяемых государством сумм недостаточно для съема жилья в пользующихся спросом районах по рыночной цене, министерство призывает "олим" жить в районах национального приоритета и получать повышенные "квартирные".

В ходе заседания прозвучала информация о том, что в связи с сокращениями бюджетов всех правительственных министерств в 2024 году бюджет помощи на жилье для новых репатриантов уменьшился на 80 миллионов шекелей. На новых репатриантов, которые стоят в очереди на получение социального жилья, был распространен лимит в три отказа от предложенного жилья, после чего они перестанут получать повышенные "квартирные".

Заместитель директора министерства алии и интеграции Ольга Дадон подчеркнула, что отказ репатрианта от предложенного жилья вместо помощи в аренде не будет учитываться, если предложенное жилье находится за пределами города проживания репатрианта. Она также отметила, что помощь на съем жилья репатриантам, прибывшим в Израиль в марте 2024 года, начнет выплачиваться через 7 месяцев после их приезда. "Мы бы очень хотели выплачивать повышенную и разнообразную помощь всем репатриантам, но при нашем бюджете это невозможно, – признала Дадон. – Мы хотим предоставить помощь на съем в районах национального приоритета и полагаем, что сможем расширить районы приоритета и на другие населенные пункты".

Резюмируя заседание, председатель комиссии Одед Форер сообщил, что на следующее заседание комиссии по вопросу реформы "квартирных" он приглашает министра алии и интеграции и генерального директора этого ведомства. Он также предложил созвать подкомиссию для обсуждения количества разрешенных отказов от социального жилья, и в очередной раз попросил министерство алии и интеграции своевременно публиковать изменения на разных языках, которыми владеют репатрианты.