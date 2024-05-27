Министерство алии и интеграции ограничило очередников тремя отказами от предложенного соцжилья

Министерство алии и интеграции изменило инструкцию выделения социального жилья очередникам-репатриантам, ограничив количество разрешенных отказов от предложенного жилья. После трех отказов человек теряет право на социальное жилье и повышенные "квартирные", и возобновить льготу можно будет только через три года. Данная инструкция вступила в силу 15.05.2024 года, и ознакомиться с ней можно на государственном портале Gov.il (Инструкция о правах и выделении общественного жилья репатриантам – 5.084 (иврит).

В соответствии с подпунктом "вав" раздела 5.6 (прекращение действия льготы), право на социальное жилье прекращается, даже если срок права на льготу еще не истек, в случае, если льготник отказался от трех предложений, соответствующих его правам на льготу по данной инструкции.

"В случае отказов репатриант не будет иметь право на дополнительные предложения и не будет иметь право на увеличенную помощь на съем жилья, предоставляемую ожидающим получения социального жилья", – гласит эта инструкция.

Отказ от предложенного жилья не будет учитываться в следующих случаях: было предложено жилье не в том населенном пункте, где проживает имеющий право на льготу; было предложено жилье, которое ранее уже предлагалось льготнику, и он от него уже отказывался.

При этом инструкция позволяет в особых случаях по совместному решению руководителя окружного отдела министерства алии и интеграции сделать человеку, исчерпавшему свое право на отказы, четвертое предложение социального жилья. Они должны будут аргументировать свое решение в общей системе министерства.

Важно отметить, что подать просьбу на возобновление права на получение социального жилья от министерства алии и интеграции и на получение полагающейся ожидающим соцжилья очередникам увеличенной помощи на съем жилья можно будет лишь через три года после прекращения действия льготы из-за трех отказов.

Таким образом, министерство алии и интеграции ужесточает действующие для очередников правила. Отметим, что в министерстве строительства ограничение количества отказов от предложенного социального жилья действует уже много лет.

Общественная активистка Татьяна Берлин, которая ведет группу "Социальная и информационная помощь" в социальной сети Facebook, прокомментировала изменение инструкций: "Очень жаль, что министерство алии и интеграции "забывает" о том, что надо публиковать для общественности изменения в инструкциях, в частности на русском языке. В очереди стоят огромное количество пожилых людей, не освоивших иврит, и для них важно получить информацию на русском языке вовремя. Тем более – такую важную информацию. Ведь многие из этих людей могут уже в ближайшее время лишиться шансов на получение жилья и повышенные "квартирные", даже не понимая, как и почему это происходит".