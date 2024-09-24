Пей кофе и делай добрые дела: акция фонда "Шанс на жизнь"
время публикации: 24 сентября 2024 г., 13:10 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 13:10
Фонд "Шанс на жизнь" и кафе Израиля запускают трехдневную благотворительную акцию "קפה ומעשה".
В период с 26 по 28 сентября включительно вы можете прийти в заведения, которые участвуют в акции, купить кофе и/или другой напиток, а часть денег с его продажи будет направлена в фонд помощи онкобольным детям.
Среди кофеен, которые участвуют в акции, есть много мест, где можно попробовать необычные напитки, такие как нашумевший тыквенный латте, лавандовый раф, матча, лотус латте и многие другие.
Подробнее на странице акции coffeehelp.me