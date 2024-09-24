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Пей кофе и делай добрые дела: акция фонда "Шанс на жизнь"

время публикации: 24 сентября 2024 г., 13:10 | последнее обновление: 24 сентября 2024 г., 13:10
Пей кофе и делай добрые дела: акция фонда "Шанс на жизнь"
Предоставлено организаторами

Фонд "Шанс на жизнь" и кафе Израиля запускают трехдневную благотворительную акцию "קפה ומעשה".

В период с 26 по 28 сентября включительно вы можете прийти в заведения, которые участвуют в акции, купить кофе и/или другой напиток, а часть денег с его продажи будет направлена в фонд помощи онкобольным детям.

Среди кофеен, которые участвуют в акции, есть много мест, где можно попробовать необычные напитки, такие как нашумевший тыквенный латте, лавандовый раф, матча, лотус латте и многие другие.

Подробнее на странице акции coffeehelp.me

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