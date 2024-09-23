Между двумя фронтами: 700 солдат пригласили на обед и отдых в Офакиме

Война продолжается уже более 11 месяцев, военнослужащие – как срочники, так и резервисты – за это время безумно устали. Но волонтерские проекты, помогающие военнослужащим хоть немного отдохнуть, сбросить напряжение и почувствовать себя любимыми и окруженными заботой, не прекращаются.

На прошлой неделе в парке в Офакиме был устроен большой благотворительный вечер для 700 военнослужащих: для них привезли угощение, перед солдатами выступил известный певец, а 38 волонтеров-специалистов по уходу помогли солдатам расслабиться и немного отдохнуть.

Об этом проекте рассказала косметолог Мария Баумштейн из Ашкелона, которая среди других мастеров-волонтеров – косметологов, массажистов, парикмахеров, мастеров маникюра и педикюра – принимала участие в этом благотворительном вечере.

По словам Марии Баумштейн, специалисты-волонтеры ухаживали за солдатами в течение четырех часов, им удавалось уделить по 30-35 минут на сеанс. "Это и вросшие ногти, и потрескавшиеся пятки, но в основном – уход. Как косметологи, за один раз мы не решим, конечно, их проблемы, косметология это более длительный процесс. Я делала экспресс-уход, это больше для удовольствия и для консультаций. Но вставая с кушетки, ребята были такие благодарные"...

И хотя вначале солдаты посмеивались и говорили, что косметические услуги им не нужны – потом они просто выстраивались в очередь: они получали консультации, уход за кожей, массаж рук, массаж шеи, приятные и расслабляющие процедуры.

Принять участие в этом проекте приезжали мастера по уходу со всей страны – и с юга, и из центра Израиля, полностью на добровольных началах, чтобы помочь солдатам и позаботиться о них. Эти несколько часов отдыха очень много значат для солдат, которые только что вышли из сектора Газы. По завершении вечера выяснилось, что многих из них перебрасывают на северную границу в связи с эскалацией конфронтации с Ливаном.

Подобное мероприятие будет проводиться на юге Израиля и на этой неделе – и желающие принять участие в такой помощи солдатам представители уходовых специальностей могут связаться с Марией в социальной сети Facebook и получить всю необходимую информацию для участия в этом проекте. Нужны волонтеры – мастера по уходу: массажисты, косметологи, парикмахеры, барберы, специалисты по маникюру и педикюру.

Кроме того, Мария Баумштейн по просьбе офицера одного из подразделений собрала необходимые солдатам гигиенические средства: она приглашает желающих помочь и в этом тоже. "Это уже была наша личная инициатива, моя и моей сестры, – поделилась она. – В эту пятницу мы повезем на юг гигиенические средства, о которых попросили солдаты. Это влажные салфетки и влажные полотенца, гель для душа и алкоджель, а еще табак или сигареты".

Те, кто хочет помочь солдатам, могут связаться с Марией Баумштейн при помощи сообщений в Facebook.