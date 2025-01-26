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Община

"Лукашенко в шредере": акция "Народного посольства Беларуси" в Тель-Авиве

Беларусь
Тель-Авив
время публикации: 26 января 2025 г., 11:45 | последнее обновление: 26 января 2025 г., 11:45
"Лукашенко в шредере": акция "Народного посольства Беларуси" в Тель-Авиве
Фото предоставлено "Народным посольством Беларуси"
"Лукашенко в шредере": акция "Народного посольства Беларуси" в Тель-Авиве
Фото предоставлено "Народным посольством Беларуси"
"Лукашенко в шредере": акция "Народного посольства Беларуси" в Тель-Авиве
Фото предоставлено "Народным посольством Беларуси"

В субботу, 25 января, в преддверии внеочередных выборов "Народное посольство Беларуси" в Израиле провело акцию "Лукашенко в шредере", которая проходила на площади Дизенгоф, в 50 метрах от белорусского посольства в Тель-Авиве.

Организаторы акции сообщили редакции Newsru.co.il, что в ней участвовали 15 представителей белорусской диаспоры – репатриантов и политических беженцев из Беларуси, а также много израильтян, "которые подходили и охотно голосовали против диктатора-антисемита".

ЦИК Беларуси заявлял о сотнях международных наблюдателей на выборах, в том числе из Израиля. Как стало известно редакции Newsru.co.il, Израиль не посылал официальных наблюдателей, в качестве таковых могли быть аккредитованы частные лица.

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