"Лукашенко в шредере": акция "Народного посольства Беларуси" в Тель-Авиве

В субботу, 25 января, в преддверии внеочередных выборов "Народное посольство Беларуси" в Израиле провело акцию "Лукашенко в шредере", которая проходила на площади Дизенгоф, в 50 метрах от белорусского посольства в Тель-Авиве.

Организаторы акции сообщили редакции Newsru.co.il, что в ней участвовали 15 представителей белорусской диаспоры – репатриантов и политических беженцев из Беларуси, а также много израильтян, "которые подходили и охотно голосовали против диктатора-антисемита".

ЦИК Беларуси заявлял о сотнях международных наблюдателей на выборах, в том числе из Израиля. Как стало известно редакции Newsru.co.il, Израиль не посылал официальных наблюдателей, в качестве таковых могли быть аккредитованы частные лица.