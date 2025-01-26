Один вариантов мошенничества: рассылки СМС о "задолженности Pango"

Сотни тысяч израильтян пользуются приложением Pango, позволяющим быстро и удобно оплачивать стоянки автомобиля в городах и на парковках, платить за горючее или общественный транспорт. Но популярностью этого приложения пользуются и мошенники.

Мошенники рандомально рассылают по множеству номеров мобильных телефонов израильских граждан СМС-сообщения о том, что им якобы необходимо оплатить стоянку, и для этого предлагают кликнуть по присланной ссылке. Переход по таким ссылкам приведет к скачиванию на ваш мобильный телефон вредоносного программного обеспечения (ПО), которое, например, может дать доступ злоумышленникам к вашим персональным данным. К примеру, если вы используете мобильный телефон для оплаты покупок, то такое ПО позволит мошенникам делать покупки от вашего имени.

Категорическая рекомендация: не следует открывать никакие неизвестные ссылки с мобильного телефона, особенно в сообщениях, которые вы не ожидаете. Если у вас есть сомнения, свяжитесь с компанией, указанной в сообщении. В примере указанном выше, можно связаться со службой поддержки компании Pango и уточнить, присылали ли они вам сообщение о задолженности.

Напомним, что при использовании мобильного приложения Pango все платежи осуществляются автоматически и не требуют от вас дополнительных действий. Раз в месяц пользователь получает отчет от Pango на указанную при регистрации электронную почту, в котором перечислены все платежи.