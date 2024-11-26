Японские суши-бары и технологии доставки: успешный бизнес новых репатриантов

Прямо на Яффском блошином рынке открылся 9-й по счету филиал сети суши Wasabi. Wasabi – один из примеров успешного бизнеса, основанного новыми репатриантами.

Основатель сети, ресторатор и су-шеф Александр Яшкир приехал в Израиль в 2017 году из Киева.

"При переезде конкретных планов сразу открывать суши-бар не было, но как-то принес в гости самодельные роллы с сыром "Филадельфия", а дальше, как говорится, уже история... – рассказывает Александр. – Несколько месяцев готовили у себя на кухне, а в 2018 году открыли первую точку в Хайфе. Затем последовали новые – на севере и в центре, но самый первый филиал пришлось закрыть".

"Всегда говорю, что лучший учитель в жизни – опыт, берет дорого, но объясняет доходчиво, – говорит Александр. – На опыте 5-6 своих филиалов пришли к модели франшизы, причем первыми франчайзерами стали свои же повара, которые видели, как эффективно построен бизнес, и захотели открыть собственный".

С недавнего времени и жители Тель-Авива могут попробовать классические роллы с сыром "Филадельфия", суши-доги с креветками, суши-шаурму и другие фирменные блюда сети.

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Для ускорения роста, развития и продажи франшизы сеть недавно полностью перешла на израильскую технологическую платформу DelivApp.

DelivApp позволяет Wasabi иметь свой канал продаж (приложение и сайт), получать заказы из маркетплейсов (10bis, Mishloha, Wolt, Cibus), собирая все в одном экране, а затем автоматически отправлять их с помощью своих или внешних курьеров.

Также DelivApp предоставляет систему программы лояльности – кэшбэки, накопление баллов, возможность приобрести подарочные карты или заработать на рекомендации приложения друзьям.

Помимо Wasabi, DelivApp работает с такими сетями, как Golda, Giraffe, Nono-Mimi, Rise & Fish, OnTime, а также с крупнейшими компаниями доставки. Кроме уже упомянутых возможностей, платформа предоставляет своим клиентам решение для управления рекламными рассылками и многоуровневую систему для управления логистикой бизнеса. В ближайшее время планируется решение программы лояльности для физических магазинов.

"Нам очень приятно, что наша технология помогает Васаби наращивать обороты, – говорит Ян Загацкий, основатель и директор DelivApp. – Наше решение сегодня одно из самых продвинутых на рынке, и мы даем бизнесу полный пакет технологических продуктов для управления онлайн-работой. Это и приложение для клиентов, и лояльность, и приложение для сотрудников филиала, и "мозг" системы, который рассчитывает стоимость и время доставки, и возможность управлять своими и внешними курьерами".

"Изначально мы работали на другой технологии, но там было меньше функционала и гибкости. Мы понимали, что нужно переходить, чтобы расти, но это очень болезненный процесс, когда бизнес уже оперирует. Поэтому мы долго и скрупулезно выбирали подрядчика, общались с разными компаниями, много времени провели с основателями DelivApp, готовя доработки, – рассказывает Александр. – В итоге мы решились на переход и полностью перенесли все процессы и клиентов. Это было непросто, но зато теперь мы можем фокусироваться на развитии и росте".

Сейчас у Wasabi уже 9 отделений, и в планах на ближайшее время – вырасти до 15, чтобы покрыть все основные города Израиля. Wasabi расширяется по двум моделям: отдельная франшиза (когда франчайзи сами управляют филиалом) и управляемая франшиза (когда у точки есть инвестор, а управлением занимается головной офис Wasabi).

По опыту Александра, лучшие франчайзи – или семья поваров, или повар и маркетолог, или люди из бизнеса по доставке.

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Если вы хотите узнать больше о технологии DelivApp, пишите на [email protected]

Если вы заинтересованы в франшизе Wasabi, звоните Мишель, менеджеру по франшизе +972 55-9398528

При заказе через приложение Wasabi (по этой ссылке) по промокоду newsru – при заказе от 150 шек ролл "Филадельфия классическая" в подарок.

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