Празднуем День независимости в сердце страны: фестиваль в парке Нахаль Кана в Самарии

В предстоящий День независимости, 1 мая, Региональный совет Шомрон и Еврейский национальный фонд (ККЛ) приглашают всех израильтян на особенный праздник в самом сердце страны – красочный фестиваль, который пройдет в парке Нахаль Кана в Самарии.

Мероприятие, организованное муниципальным культурным центром и туристическим управлением Шомрона, включает праздничный концерт, цирковое представление, игры в стиле "Гонки за миллион", аттракционы в стиле луна-парка, творческие мастерские, активности по устойчивому развитию и экологическому сознанию, зоны джимбори, надувные аттракционы, уютные зоны отдыха в тени и множество других сюрпризов для всей семьи и для всех возрастов.

В этом году фестиваль пройдет под знаком устойчивого развития и защиты окружающей среды, с особым акцентом на связь с природой и ценности любви к родной земле. На территории фестиваля будут работать тематические станции по переработке отходов, устойчивому образу жизни и заботе о природе – с целью прививать "зеленые" ценности с раннего возраста.

Еврейский национальный фонд, являющаяся партнёром в укреплении поселений и связи народа с землёй, продолжает свою деятельность в поддержку жителей Самарии и всего народа Израиля – особенно в это непростое время войны "Железные мечи".

Фестиваль начнётся в четверг, 1 мая, в 10:30 и также будет включать пешеходный маршрут для любителей прогулок протяжённостью около 90 минут среди первозданных природных пейзажей.