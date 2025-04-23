Права переживших Холокост: что важно знать сегодня

В преддверии Йом а-Шоа – Дня памяти Катастрофы и героизма европейского еврейства – мы хотим напомнить, что речь идет не только об истории и о прошлом еврейского народа. Это и о настоящем: о людях, которые пережили невозможное и сегодня заслуживают максимального уважения, заботы и защиты. Общественная активистка, создательница Facebook-группы "Социальная и информационная помощь" и одноименного канала в соцсети Telegram Татьяна Берлин подробно рассказала о правах и льготах для переживших Холокост и о том, как можно получить все, что положено этим людям.

В Израиле проживает около 130 тысяч переживших Холокост. У многих из них проблемы со здоровьем, их возможности существенно ограничены и в силу возраста, и в силу состояния здоровья. Государство, различные некоммерческие организации, а также фонды предоставляют широкий спектр прав и льгот. Но, к сожалению, многие не знают об этих возможностях или не пользуются ими в полной мере.

С каждым годом переживших Холокост становится все меньше, а их средний возраст приближается к 90 годам. Многие сталкиваются с возрастными проблемами здоровья, одиночеством и финансовыми трудностями. Именно поэтому так важно, чтобы каждый переживший Холокост знал о своих правах и мог получить необходимую помощь уже сегодня.

Основные виды помощи: от медицины до компенсаций

Пережившие Холокост могут рассчитывать на:

- Ежемесячные/ежегодные пособия и специальные гранты

- Бесплатное медицинское обслуживание, включая стоматологию

- Помощь в оплате лекарств и медицинского оборудования

- Помощь по уходу, в том числе и в денежном эквиваленте

- Психологическую поддержку

- Социальные услуги и клубы дневного пребывания

Помощь предоставляется из нескольких источников:

- Управление по правам переживших Холокост при министерстве финансов Израиля,

- Институт национального страхования ("Битуах Леуми"),

- "Клеймс Конференс",

- Министерство юстиции,

- Различные некоммерческие общественные организации и фонды.

Проверка права на получение льгот

Прежде всего стоит рассказать об одном из главных государственных источников поддержки – Управлении по правам переживших Холокост при министерстве финансов Израиля. Именно оно отвечает за ежемесячные и ежегодные выплаты, медицинские льготы, помощь по уходу и многое другое.

Совсем недавно Управление запустило обновленную и упрощенную цифровую систему подачи заявлений. Теперь, чтобы связаться с ними, достаточно ввести номер удостоверения личности, год рождения и выбрать тему обращения – обновление личных или банковских данных, социальные и психоэмоциональные услуги, медицинское лечение и возмещение расходов, или подача запроса на пособие/ежегодную выплату.

Система позволяет детализировать запрос, прикрепить файлы и отправить обращение напрямую. Всё это было разработано Главным управлением цифровых технологий министерства финансов – для того, чтобы пожилые люди могли получать поддержку быстрее и с меньшими усилиями.

Подать заявление через новую систему можно по ссылке:

https://holocaust-survivors.mof.gov.il/HolocaustSurvivors/s/

Обратиться за консультацией или помощью можно также по телефону информационного центра Управления: *5105 или 03-5682651.

Помощь по уходу и денежные выплаты

Многие пожилые люди, пережившие Холокост, нуждаются в постоянной помощи по уходу. В Израиле такая поддержка предоставляется через пособие по уходу от "Битуах Леуми". Но не все знают, что пережившим Холокост могут полагаться дополнительные часы помощи или денежные выплаты – сверх обычных.

Если пережившему Холокост назначено полное пособие по уходу (не урезанное из-за дохода), и при этом установлено 6 баллов зависимости и более, он имеет право на дополнительные 9 часов помощи по уходу в неделю – и эти часы предоставляются автоматически, если помощь уже оказывается в виде часов ухода.

Около года назад для переживших Холокост была введена ещё одна форма дополнительной поддержки – ежемесячная денежная выплата от "Клеймс Конференс" для тех, кому установлено менее 6 баллов зависимости.

Если человеку присвоено 5 или 5,5 баллов и он получает полное пособие по уходу от "Битуах Леуми" (без уменьшения из-за дохода), он имеет право на ежемесячную доплату в размере 1800 шекелей. Эта выплата также предоставляется автоматически, и нет необходимости подавать дополнительное заявление.

Если ваш родственник, переживший Холокост, ещё не получает помощь по уходу от "Битуах Леуми" – обязательно подайте заявление. Даже если кажется, что "не положено" или "уже поздно", важно пройти оценку состояния, получить баллы зависимости и открыть доступ ко всем формам поддержки: как от государства, так и от фондов. Помощь есть – и она может существенно изменить качество жизни.

Юридическая помощь от министерства юстиции

В ряде случаев пережившим Холокост и членам их семей нужна не только медицинская или социальная помощь, но и юридическая поддержка. Кому-то – чтобы разобраться с выплатами и компенсациями, кому-то – чтобы защитить свои интересы в гражданских делах, особенно в пожилом возрасте, когда самостоятельно справиться с этим всё сложнее.

Министерство юстиции Израиля предоставляет бесплатную юридическую помощь следующим категориям: пережившим Холокост, инвалидам войны с нацистами и членам их семей (в том числе вдовам, имеющим право на выплаты), ветеранам Второй мировой войны.

Поддержка включает как первичные консультации, так и полноценное юридическое сопровождение – по вопросам, связанным с правами, статусом, выплатами, а также по ряду гражданских дел.

Важно: помощь предоставляется без проверки дохода, однако решение о юридическом представительстве (в случае подачи иска, апелляции и т. д.) принимается с учетом шансов на успех дела.

Если вы или ваш близкий относитесь к одной из этих категорий, можно обратиться за помощью следующим образом: позвоните по номеру 073-3927788, оставьте информацию о заявителе. С вами свяжется юрист для назначения консультации или встречи с адвокатом.

Это возможность не просто защитить свои права, а получить поддержку – с уважением и вниманием, на государственном уровне.

Поддержка, которая нужна по-настоящему: помощь в повседневной жизни

Возраст, болезни, одиночество и всё более усложняющаяся бюрократия – для многих переживших Холокост это не просто слова, а суровая реальность. Несмотря на то, что в Израиле действуют программы поддержки, часто человеку в возрасте трудно добиться того, что ему полагается. Не всегда есть силы, не всегда есть к кому обратиться, а цифровые технологии, длинные очереди и формальные отказы могут отбить последние остатки веры в систему.

Но есть те, кто старается быть рядом. В Израиле существуют организации, которые бесплатно помогают пережившим Холокост в самом важном – в том, что касается здоровья, ухода, адаптации жилья к специализированным потребностям пожилого человека и получения положенных льгот.

Одна из таких организаций – "Ле-маанам". Это, по сути, сеть взаимопомощи, в которую входят более 900 врачей разных специальностей и около 500 волонтеров. Они оказывают медицинскую поддержку – амбулаторную и на дому, помогают с транспортировкой в клиники, ведут телефонные консультации и просто разговаривают. Это неформальная помощь, но она часто оказывается важнее формальной. Работают они по всей стране. Связаться с ними можно по телефону 03-6090866.

Другая важная организация – фонд помощи "Керен ле-Реваха". Это некоммерческий фонд, созданный специально для поддержки пожилых переживших Холокост. Его деятельность финансируется через "Клеймс Конференс" и Управление по правам переживших Холокост при министерстве финансов. Фонд помогает тем, кто получает пособие по уходу от "Битуах Леуми", и предлагает дополнительно девять часов помощи по уходу на дому. Если человек после госпитализации оказался в особенно уязвимом положении, фонд может покрыть до пятидесяти часов ухода на ближайшие два месяца – до тех пор, пока не восстановится или не начнет получать помощь от государства.Чтобы получить эту временную помощь по уходу, нужно обратиться к соц работнику в больнице.

Помимо ухода, фонд оказывает материальную и бытовую поддержку. Пережившие Холокост могут обратиться за частичной или полной оплатой стоматологического лечения, получить ваучер на бесплатные очки с предварительной проверкой зрения, а также – при необходимости – помощь в адаптации жилья. Установка поручней в ванной, расширение дверей для коляски, замена сантехники или переоборудование душа – всё это может быть организовано в рамках программы "Хаим бе-кавод" ("Жить достойно").

В рамках проекта "Мехубарим" пожилым людям помогают освоить компьютер и научиться пользоваться интернетом, чтобы они могли чувствовать себя увереннее, оставаться на связи с семьёй, не терять контакт с внешним миром.

Кроме практической помощи, фонд организует и эмоциональную: волонтеры навещают пожилых людей, приносят с собой заботу, внимание и ощущение, что человек не забыт. Там, где заканчивается механизм, начинается настоящее участие.

Связаться с фондом можно по телефону 03-6090866. Более подробную информацию о различных видах помощи, формы и инструкции можно найти на сайте www.k-shoa.org.

Есть и те, кто помогает бороться с самой системой – с ее очередями, приложениями, онлайн-записью и бесконечными формами. Организация "Розовые очки" появилась, чтобы преодолевать именно эти барьеры. Её команда помогает пережившим Холокост попасть к врачу, добиться нужного обследования, не потеряться в бюрократии, а также обеспечивает транспортировку – в том числе на машинах скорой помощи – на плановые приемы и процедуры. Там, где человек может сдаться, они – помогают. Связаться с организацией "Розовые очки" можно по телефону 077-5669468, с воскресенья по четверг, с 8:30 до 16:00.

Особую роль в правовой поддержке переживших Холокост и пожилых граждан играет ассоциация "Авив". Она была создана в 2007 году с единственной целью – бесплатно помогать людям реализовывать их законные права как в Израиле, так и за его пределами. Консультанты "Авив" – это юристы, социальные работники, геронтологи и другие специалисты, которые знают, как пройти даже через самые сложные бюрократические лабиринты.

Ассоциация оказывает помощь в вопросах, связанных с "Битуах Леуми", министерствами, больничными кассами, страховыми компаниями, а также с правами жертв военных действий и защите потребителей. Поддержка предоставляется персонально, с вниманием к каждому случаю. Связаться с ними можно по короткому номеру *5711.

Эмоциональная поддержка и забота о душевном благополучии: организация "Амха".

Пережить Холокост – это не просто эпизод в жизни, это глубокая, часто незаживающая рана. Многие пожилые люди несут с собой эту боль десятилетиями. И чем старше они становятся, тем больше нуждаются не только в физической помощи, но и в бережной, профессиональной поддержке души. Именно этим занимается общественная организация "Амха", существующая в Израиле с 1990 года.

"Амха" предоставляет психологическую и психиатрическую помощь пережившим Холокост и членам их семей. В команде – опытные специалисты в области психологии, психиатрии, социального сопровождения и терапии. За годы работы организация накопила уникальный опыт, на основе которого были разработаны особые методы поддержки: через беседы, творчество, самовыражение, и, что не менее важно, через атмосферу доверия и уважения.

Консультации проходят в центрах "Амха" по всей стране, но если пожилому человеку трудно передвигаться – специалист может приехать к нему домой. При необходимости проводятся психиатрическая диагностика, сопровождение при деменции и других возрастных изменениях. Особое внимание уделяется не только пережившим Холокост, но и их семьям, ухаживающим за ними: помощь в преодолении эмоционального выгорания, поддержка при утрате, конфликтных ситуациях, уходе за родственниками с ухудшением когнитивных функций.

"Амха" исходит из понимания, что душевное здоровье в пожилом возрасте важно не меньше, чем физическое, а часто – и больше. Многие пожилые люди, даже в 80-90 лет, могут получить огромную пользу от терапии, от простого, но чуткого разговора, от чувства, что их слышат и принимают.

Организация "Амха" предоставляет психологическую и социальную поддержку пережившим Холокост и их семьям по всей стране. Сеть центров охватывает множество городов Израиля, включая Тель-Авив, Иерусалим, Хайфу, Беэр-Шеву, Петах-Тикву, Кирьят-Бялик, Афулу, Акко и другие города.

Каждый центр предлагает индивидуальные и групповые встречи, консультации, поддержку на дому и мероприятия, направленные на улучшение психоэмоционального состояния и укрепление чувства общности.

Подробный список центров, адресов и контактных данных можно найти на официальной странице организации: www.amcha.org.

Также связаться с "Амха" можно по адресу электронной почты: [email protected]

Если ваш близкий человек пережил Холокост и сегодня сталкивается с тревогой, потерей сил, депрессией, страхами – не ждите. Эта помощь доступна, и она действительно может изменить многое.

Программа "Помогаем жить" от организации "Латет"

Нельзя говорить о помощи пережившим Холокост и не упомянуть программу "Помогаем жить" – программу, направленную на улучшение качества жизни пожилых людей, оказавшихся в тяжелой материальной или физической ситуации. Эту программу реализует организация "Латет", уже много лет работающая с самыми уязвимыми слоями населения.

Цель программы – не просто помочь, а дать человеку ощущение достоинства, уважения и поддержки, на которую он по праву заслуживает. Помощь оказывается индивидуально, в сопровождении волонтёров, которые не просто приносят продукты или лекарства, а становятся частью жизни тех, кому трудно.

Программа работает на основании направления от социального работника министерства социального обеспечения и предназначена для переживших Холокост, официально признанных нуждающимися. Охват программы ограничен, приоритет отдается тем, кто находится в наиболее тяжелом положении.

Что включает помощь: регулярные визиты волонтёров на дом, ежемесячную продуктовую корзину, поддержку в области здоровья и бытового функционирования, общественные мероприятия, выезды, совместные встречи, при необходимости – ремонт жилья для улучшения условий жизни.

Чтобы узнать, есть ли возможность включения в программу, нужно обратиться в организацию "Латет" по телефону *6833. Для русскоязычных доступна информация по нажатию цифры 3 в голосовом меню.

Все эти организации объединяет одно: они дают возможность человеку не просто выживать, а жить. Не чувствовать себя обузой, не просить "одолжения", а получить то, что действительно положено – с уважением, с участием, с пониманием.

Если рядом с вами есть человек, переживший Холокост, которому тяжело – расскажите ему об этих организациях, помогите позвонить.

Дневные центры для пожилых: поддержка и общение

Многие пожилые люди, в том числе пережившие Холокост, живут дома, но уже не справляются с повседневными делами так, как раньше. При этом они не нуждаются в круглосуточном уходе и не готовы переезжать в специализированные учреждения. В таких случаях дневные центры становятся настоящим спасением – местом, где можно получить заботу, внимание, помощь и, что не менее важно, ощущение, что ты не один.

Дневные центры работают по всей стране, обычно с утра до обеда, пять или шесть дней в неделю. Они предназначены для пожилых людей, нуждающихся в поддержке, но продолжающих жить дома. Министерство социального обеспечения субсидирует пребывание в таких центрах для людей с низким доходом. А пережившие Холокост, имеющие право на пособие по уходу, могут, при желании, обменять часть своих часов ухода на посещение дневного центра. Это удобный и гибкий вариант для тех, кто хочет сохранить активность и не изолироваться дома.

Для оформления посещения необходимо обратиться в отдел социального обслуживания по месту жительства. После оценки потребностей социальный работник может направить пожилого человека в центр, где ему будет предложена комплексная программа. В рамках пребывания предоставляются транспорт из дома и обратно, питание (завтрак и обед), индивидуальный уход, включая купание и помощь в гигиене, оздоровительные процедуры, общественная активность и кружки, а также занятия с физиотерапевтом или другими специалистами.

А тем пережившим Холокост, кто уже получает субсидию на пребывание в дневном центре, "Клеймс Конференс" предоставляет дополнительную скидку – чтобы сделать участие ещё доступнее и снять часть финансовой нагрузки.

Эта статья – не просто список прав и телефонов. Это напоминание о тех, кто пережил страшное и продолжает жить рядом с нами.

Важные телефоны и контакты – куда обращаться за помощью

Управление по правам переживших Холокост (Министерство финансов):

Консультации и подача заявлений - holocaust-survivors.mof.gov.il, *5105 (с мобильного) или 03-5682651.

Министерство социального равенства – телефонный центр для пожилых людей. Помощь в реализации прав, обращение в госучреждения: *8840

"Ле-маанам" – медицинская помощь, визиты врачей, волонтёры - 03-6090866.

"Керен ле-Реваха" – дополнительная помощь по уходу, очки, стоматология, адаптация жилья - 03-6090866, сайт www.k-shoa.org.

"Розовые очки" – помощь с бюрократией, записью к врачам, сопровождение - 077-5669468 (с воскресенья по четверг, 8:30-16:00).

Ассоциация "Авив" – бесплатная юридическая помощь пережившим Холокост и пожилым: *5711 (с мобильного).

Министерство юстиции – государственная юридическая помощь - 073-3927788 (оставить сообщение для консультации).

"Амха" – психологическая и психиатрическая поддержка, помощь семьям: электронная почта [email protected], список центров - www.amcha.org.

"Латет" – программа "Помогаем жить": продуктовые наборы, уход, волонтёры, ремонт жилья -

*6833, добавочный 3 для информации на русском.

"Клеймс Конференс" (Claims Conference) – денежные выплаты, дополнительный уход - 03-5194400, электронная почта [email protected].