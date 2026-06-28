Русскоязычные мошенники активно используют ИИ для подделки голосов

В Израиле активно используется многоступенчатая схема мошенничества, направленная против русскоязычных граждан пожилого возраста. Преступники используют не только методы социальной инженерии в целях обмана, но и и искусственный интеллект для клонирования голоса.

Атака начинается со звонка якобы из Ведомства национального страхования ("Битуах леуми") с сообщением о дополнительных часах ухода, которые можно получить деньгами. Мошенники переводят жертву на русскоязычного "сотрудника банка", который выманивает имена и номера телефонов ближайших родственников. Затем аферисты звонят им под вымышленным предлогом (например, замена замка в подъезде), чтобы записать образец речи и позже с помощью нейросетей создать фальшивый аудиоролик.

На следующем этапе "представитель банка" убеждает пожилых людей, что связался с их сыном или дочерью, и те якобы срочно просят собрать наличные для перевода на безопасный счет. Для убедительности включается сгенерированный ИИ голос родственника, настойчиво требующий передать деньги курьеру.

Чтобы не стать жертвой аферистов, помните: голос близкого человека по телефону больше не является надежным подтверждением личности. Придумайте секретное слово, известное только вам и родственнику, и всегда требуйте его при просьбах о деньгах. При сообщениях о срочности или форс-мажоре кладите трубку, а затем вручную наберите номер звонившего, чтобы проверить информацию.

Помните, что госорганы и банки никогда не отправляют курьеров за наличными или "проверять" деньги. Такие требования – признак мошенничества. Предупреждайте пожилых родственников и регулярно напоминайте: доверять незнакомцам по телефону нельзя, кем бы они ни представлялись.