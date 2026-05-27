ИИ на службе мошенников: как "случайный" разговор становится оружием против ваших родителей

Телефонное мошенничество, направленное на пожилых русскоговорящих израильтян, – это широко известное явление, и несмотря на множество случаев и регулярное информирование людей об этой угрозе, огромное количество пенсионеров продолжают попадаться на удочку мошенников и отдают им накопления всей своей жизни.

Единственный наиболее эффективный и безопасный способ в обращении с мошенниками – не отвечать на звонки с незнакомых номеров, не разговаривать с незнакомцами, которые позвонили вам, и не бояться показаться невежливым, обрубая звонок. Мошенничество развивается настолько быстро и изощренно, что мы, не понимая этого, можем сами дать преступникам оружие против наших родителей, бабушек и дедушек.

Именно так произошло с Евгенией Эпштейн, которая рассказала о попытке мошенников обмануть ее отца в своем аккаунте в социальной сети Facebook. Преступники использовали распространившуюся в последние месяцы схему "вам положены дополнительные часы ухода от "Битуах Леуми". С такими предложениями мошенники звонят даже молодым людям, которые в силу возраста не могут претендовать ни на какую помощь, однако основной целью обмана являются все же пенсионеры.

"Сегодня в 15:24 моему папе звонят по телефону из "Битуах Леуми", звонящий мужчина на иврите называет папу по имени и спрашивает на каком языке ему легче разговаривать, – поделилась Евгения Эпштейн. – Папа отвечает, что по русски, хоть и иврит у него приличный. Телефон звонящий передал русскоговорящей, которая спросила номер т.з и продолжает ли он жить в Ашдоде, на что папа сказал, что он уже 9 лет живёт в Реховоте. Она сказала, что папе полагается увеличение часов метапелет, и ему перезвонят из финансового отдела. В 16:26 папе звонит Лея Розен из финансового отдела, которая спрашивает как папа хочет получить добавку: деньгами или часами? На что папа ответил, что деньгами, а Лея на это ответила, что папа должен заполнить декларацию, которую они пришлют по почте и уточнила адрес, папа поинтересовался, почему они не присылают по майлу, на что она ответила, что им нужна декларация в бумажном виде. И ещё попросила телефон, как она выразилась, доверенного лица. Папа дал мой. И с этого момента начался детектив".

"В 16:33 у меня раздаётся звонок, я была в магазине и ответила, – продолжает Евгения. – Какой-то парень говорит, что книга, что я заказывала готова, я спросила и какая же это книга, ответ "Война и мир", я – понимая, что это мошенник, ещё и поиздевалась над ним, он мне говорит, а вы Кристина, ой наверное я ошибся номером. В 16:41 папе звонит "Женя", то есть с моего номера и моим голосом говорит, что ему сейчас позвонит Лея из "Битуах Леуми", чтобы заполнить декларацию и чтоб папа ответил на вопросы".

"В 16:44 звонит Лея, которая вновь заводит разговор о декларации и говорит, что они обязаны застраховать наличные деньги, которые есть дома. Тут, наконец-то, у папы появились сомнения, и он ответил, что он современный человек и наличными не пользуется. Лея пообещала через неделю прислать декларацию. Когда я вернулась домой, папа попросил меня объяснить, что точно эта Лея хотела. Можно представить его лицо, когда выяснилось, что я ни с какой Леей не говорила".

Этот случай очень показателен. Прежде всего, очень важно понять самим и объяснить своим родителям: израильские социальные службы, банки и другие финансовые организации, полиция и любые другие авторитетные организации, от имени которых звонят мошенники никогда сами не обращаются к гражданам, чтобы сделать жизнь этих граждан лучше. Хорошо это или плохо – но это так. Все мы знаем, что для получения положенного вам приходится обивать пороги учреждений, писать обращения, многократно связываться с ними. Именно поэтому первая "красная лампочка" должна загореться, когда вам позвонили и пообещали некие блага, о которых вы даже не догадывались.

Мошеннические центры, как правило, действуют из-за рубежа, и какое-то время еще одной "красной лампочкой" для израильтян было незнание "Даниилом из банка", "Викторией из "Битуах Леуми" или "Рахель из больничной кассы" даже базового иврита. К сожалению, это уже в прошлом: мошеннические колл-центры ищут (и находят) ивритоговорящих сотрудников, задача которых – начать первую беседу и удержать собеседника на линии. Именно так произошло в случае Евгении – ивритоговорящий сотрудник начал "обработку" ее отца, а затем передал "клиента" русскоговорящей мошеннице. Не стоит обманываться – если бы "клиент" настоял на иврите, ивритоговорящий мошенник продолжил бы разговор сам.

Поэтому необходимо соблюдать важное правило: если вам позвонили из какой-либо организации, оборвите разговор и свяжитесь с этой организацией сами, не ответным звонком, а воспользовавшись официальным номером. Даже если вы видите на экране своего телефона номер, действительно связанный с банком, "Битуах Леуми" и так далее: мошенники пользуются интернет-телефонией, и программы набора позволяют ввести в поле "входящий звонок" абсолютно любой номер. Именно так был внесен номер телефона Евгении, чтобы под видом дочери убедить ее отца впустить в дом курьера мошенников и передать ему наличные деньги.

Мошенники знают, что многие пожилые русскоговорящие израильтяне хранят дома наличные – кто-то из-за недоверия банкам, кто-то из-за ограничений для получения соцнадбавки, введенных "Битуах Леуми", кому-то просто спокойнее, когда наличные хранятся дома. Многочисленные случаи, когда мошенникам удавалось получить от пожилого человека крупные суммы наличными, в шекелях и в валюте, показали преступникам наиболее выгодную для них цель. Именно охота за сбережениями лежит под схемой "вам положены часы ухода от "Битуах Леуми": цель мошенников – "развести" пожилого человека на "декларацию наличных", а затем наличные у него выманивают под предлогом "нужно переписать все номера купюр", заодно выманивают кредитные карты и любые другие ценности.

Мошенники понимают, что сомневающийся пожилой человек обратится к своим детям или внукам за разъяснениями – именно с этим связана просьба дать номер своего доверенного лица. А доверенному лицу позвонят с любой другой "легендой", ведь для получения образца голоса для дальнейшей генерации разговора с помощью ИИ совершенно не имеет значения тема разговора. Евгении позвонили с рассказом о "заказанной книге", но это может быть и "посылка", и "соцопрос" и любая другая тема.

Мошенники идут намного впереди полиции и других служб безопасности, за день "обработки" пожилого человека они получают десятки, а иногда даже сотни тысяч шекелей его сбережений, поэтому им выгодно использовать новые технологии, разрабатывать новые схемы, выяснять тонкости жизни людей в Израиле и даже нанимать ивритоязычных специалистов. Единственный способ защитить себя и своих родителей – не говорить с ними и не отвечать на звонки.