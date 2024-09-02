Волонтеры МАДА Михаэль и Эти Лаав спасли израильтянина в аэропорту Мюнхена

Супруги Лаав из поселка Нирит, 73-летний Михаэль и 71-летняя Эти, вот уже 13 лет являются волонтерами службы скорой помощи "Маген Давид Адом", они дежурят в качестве старших фельдшеров. По случаю 50-летней годовщины своей свадьбы, Михаэль и Эти Лаав отправились в организованную поездку в Европу в сопровождении израильского гида.

В числе группы туристов был 76-летний Яаков Пергамеников из Ришон ле-Циона, которого сопровождала его жена Рая. В последний день отдыха, всего за несколько часов до вылета назад в Израиль, у Яакова в аэропорту Мюнхена произошел сердечный приступ.

Находившаяся неподалеку Эти Лаав быстро подошла к нему, проверила его состояние, и убедившись, что он не дышит, и его сердце не бьется, она подозвала мужа, и Михаэль с Эти начали делать Яакову искусственное дыхание. Михаэль параллельно с массажем сердца обратился к гиду и попросил его вызвать скорую помощь и активировать дефибриллятор, который находился в аэропорту.

Дефибриллятор пришлось применить дважды, и сердце Яакова Пергаменикова вновь начало биться. В этот момент приехала скорая помощь, Яаков был доставлен в больницу в стабильном состоянии. В больнице Мюнхена он провел девять дней, после чего вернулся в Израиль и продолжил лечение дома.

Яаков Пергамеников встретился с Михаэлем и Эти Лаав, чтобы поблагодарить их за спасение своей жизни. "Иногда спасти человеческую жизнь удается в самых неожиданных местах, – цитирует Михаэля и Эти Лаав пресс-служба "Маген Давид Адом". – Весь наш опыт и стаж в МАДА сконцентрировались в тот момент, когда мы работали вдвоем. Мы рады, что оказались в нужное время в нужном месте, чтобы спасти Яакова".

Супруги Лаав подчеркнули, что умение делать искусственное дыхание помогает спасти человеческие жизни, потому что невозможно предсказать, где и когда эти навыки могут пригодиться.