В Ашдоде будет создана мемориальная роща в память о погибших 7/10 и в период войны

В Ашдоде будет создана мемориальная роща в память о жителях города, погибших 7 октября 2023 года в результате нападения террористов из Газы и в ходе войны "Железные мечи". Реализация проекта осуществляется по согласованию с семьями погибших.

Церемония открытия рощи пройдет ближе к концу октября, через неделю после праздника Симхат Тора. Место рощи – в верхней части центрального парка Ашдод ям, там, где расположена аллея скальных пород Израиля. На этом месте будут высажены 44 дерева, это будут уже взрослые деревья с тенистыми кронами и желтыми цветами (символом борьбы за освобождение заложников). Порода, которая выбрана для этой рощи – альбиция желтая, это сильное дерево, с огромными корнями и густой листвой, символами несгибаемости жизни и надежды. Рядом будут высажены аллеи красных анемонов.

Вокруг деревьев будут построены закругленные скамейки, и рядом с каждым деревом будет установлена памятная стойка с экраном, на котором можно будет увидеть лицо человека и прочитать его историю. Все фотоматериалы и истории для мемориала были предоставлены семьями погибших, а музыка, которая будет звучать у каждой памятной стойки – это любимая музыка человека, которому посвящено это место.