Андрей Пошивай. Последняя надежда на спасение в аду резни 7 октября

В "черную субботу" 7 октября 2023 года погибли десятки сотрудников полиции – уроженцы Израиля и репатрианты, выходцы из самых разных стран, говорившие со своими родителями на самых разных языках. Сегодня мы хотим рассказать вам об одном из них.

Андрей Пошивай был офицером патрульной службы полиции "Йоав". Он героически спасал людей, бежавших с бойни на фестиваля Nova. Рядом гибли его товарищи, Андрей оставался последним – он указывал бегущим людям безопасную дорогу, инструктировал их и успокаивал, и таким остался в их памяти: высоким, сильным, надежным. Последняя надежда в аду резни 7.10.

Рассказать об Андрее мы попросили его сестру Татьяну. Их в семье было трое – Андрей самый старший брат, средний брат, и младшая сестренка. Семья жила в Крыму, в маленьком поселке под названием Весновка. Андрей хотел репатриироваться вместе со средним братом, но поскольку он достиг призывного возраста, из Украины его не выпустили, и репатриировался он в Израиль уже после того, как отслужил в армии, в возрасте 21 года. Приехал он в Беэр-Шеву, где и прожил всю свою жизнь в Израиле.

В Израиле он шел путем, который знаком многим репатриировавшимся поодиночке: вначале попытка учиться в университете, поиск себя, разные работы. Затем, поняв, что он хочет связать свою жизнь с армией, Андрей начал добиваться призыва, и в 24 года добился своего: его взяли в ЦАХАЛ. "Это было непросто, ему пришлось за призыв повоевать", – рассказала Татьяна. Его призвали на сокращенный срок службы и на простую службу, но сама армейская жизнь оказалась настолько "сшита" по Андрею, что из такой совершенно невозможной, казалось бы, ситуации – ведь он был фактически волонтером, он решил перейти на офицерские курсы. Это тоже было непросто, но он добился курсов, подписал контракт еще на полтора года и окончил офицерские курсы с отличием.

"Так и началась его военная карьера, – рассказала Татьяна о брате. – Он поменял много должностей, везде был отличником, его очень ценили. Он служил в инженерных войсках, был ответственным за танки, постоянно служил возле Газы – он просто жил этим, ему так это нравилось. Он вышел майором резерва, и после демобилизации из армии он уже знал, что пойдет служить в органы безопасности: нигде больше он себя не видел".

Андрей Пошивай поступил на службу в патрульную полицию Беэр-Шевы, с отличием окончил курсы подготовки и влился в опасную, ответственную и интересную жизнь полицейского на юге страны. "Он постоянно геройствовал, первым бросался на самые сложные вызовы, в перестрелки, был совершенно бесстрашным. Он был такой – правильный, постоянно боролся за справедливость, постоянно всех защищал. Андрей был предан своей работе, работал без выходных и выполнял свою работу на 200%", – рассказала Татьяна.

Андрей вновь пошел на офицерские курсы, на этот раз в полиции, и параллельно получил профильное высшее образование, затем и второе высшее. "Буквально за неделю до своей гибели он сдал все работы, а диплом за него получали уже мы, – дрогнувшим голосом говорит Татьяна. – Через полтора года после того, как он окончил офицерские курсы, он погиб. Ему было 39 лет, и к сожалению, он так и не успел создать семью: всей его жизнью была работа".

В "черную субботу" 7 октября Андрей Пошивай в числе группы полицейских, обеспечивавших порядок, находился на фестивале Nova возле Реим, поскольку гражданские охранники фестиваля были без оружия. Он не должен был работать в тот день, но в охране фестиваля не хватало офицеров, и Андрея попросили поработать несколько часов. "Он был безотказным, работал все праздники, Йом Кипур, и естественно, он согласился. Как и всегда, он приехал на работу за полчаса до ее начала – и на фестивальной площадке в итоге он оказался в те самые минуты, когда начался ракетный обстрел", – поделилась Татьяна.

Андрей отправил близким ироничное сообщение с видеозаписью ракетных обстрелов и комментарием: "Веселое утро". Через полчаса пришло последнее сообщение от него – "у нас много раненых, много террористов". И в течение всего дня его телефон не отвечал. В пять часов вечера 7 октября близкие Андрея получили известие о том, что он погиб.

О том, что происходило на фестивале Nova и о подвиге Андрея его семья знает благодаря собственному расследованию, проведенному его сестрой. На это расследование у нее ушло примерно полгода. "Я встречалась с людьми, смотрела видео, просмотрела все, что было можно, пыталась сложить все кусочки этого пазла. Незнание произошедшего и как он погиб мучило меня, но думаю, это справедливо для всех семей, потерявших близких", – рассказала Татьяна.

Когда начался ракетный обстрел, полицейские начали эвакуировать людей. Вначале их отправляли по дороге на север, потом на юг, но выяснилось, что вдоль дороги ждут террористы, которые расстреливают машины. Те, кто не попал под обстрел на дороге, начали возвращаться обратно. И тогда Андрей Пошивай, как офицер, и еще семеро полицейских приняли решение перегородить автомобилями дорогу и отправить спасающихся людей через поля. Это решение спасло сотни жизней.

"На дошедших до нас видео видно, как Андрей эвакуирует людей, по громкоговорителю инструктирует их, как и куда ехать, и фоном слышны автоматные очереди. До того момента, когда приехали террористы, Андрей, как настоящий офицер, спасал жизни людей", – рассказала сестра полицейского.

В 08:11 приехал первый пикап с террористами, до этого момента с фестивальной площадки удалось эвакуировать примерно две с половиной тысячи людей. Полицейские прикрывали бегущих людей огнем, им удалось задержать хорошо вооруженных боевиков на 35 минут – в ситуации, когда каждая минута это чья-то спасенная жизнь.

В числе прочих материалов, устанавливая обстоятельства гибели своего брата, Татьяна смотрела видеозаписи с камер, укрепленных на телах террористов. Полицейским удалось запутать нападающих, создав у них впечатление многочисленной противостоящей силы: "На видео полицейские со своим табельным оружием преграждают дорогу, их обстреливают из РПГ, летят машины, люди, звучат взрывы, у террористов автоматы, гранаты, пулеметы, бесконечный запас боеприпасов, и им наперерез полицейские с пистолетами. Шансов, конечно, не было".

Расследованием было установлено, что на фестиваль Nova прибыли около 100 террористов с самыми разными видами оружия. По рассказам очевидцев, после гибели всех полицейских Андрей Пошивай оставался один, продолжая бой. "Он был последним из полицейских, кого террористы убили, – говорит Татьяна. – Откуда я это знаю? Один из охранников фестиваля взял автомат солдата, который вышел из танка и погиб. Он рассказал, что когда он с автоматом пришел на это место, никого уже не было в живых, ни гражданских, ни полицейских. Он увидел одного полицейского, который продолжал отстреливаться, и со всех сторон наседали террористы. Андрея было невозможно не заметить или с кем-то перепутать, он был выше двух метров роста, очень запоминающийся. Парень присоединился к Андрею, они отстреливались вдвоем, и брат сказал ему: "Давай попробуем убить несколько террористов", уже понимая, что шансов у них нет. Он получил смертельное ранение и погиб мгновенно". Охранник каким-то чудом остался жив – и рассказал о том, что произошло.

Когда мы завершали разговор с Татьяной, раздался плач младенца: около двух месяцев назад родился ее сын. Мальчика назвали двойным именем, как принято в Израиле: Лиам Андрей. В честь дяди, который геройски погиб, спасая людей.

Старший лейтенант полиции Андрей Пошивай, 39 лет, из Беэр-Шевы. Офицер патрульной службы "Йоав". Погиб в бою с террористами на фестивале Nova 7 октября 2023 года.