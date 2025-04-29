Международная мемориальная церемония состоялась в Латруне

День Памяти павших воинов Израиля и жертв террора начался со множества мемориальных церемоний по всей стране. Тысячи молодых евреев из диаспоры приняли участие в ежегодной международной церемонии организации "Маса": эта крупнейшая в Израиле церемония на английском языке состоялась в мемориальном комплексе "Яд ле-Ширьен" в Латруне. Она также транслировалась для сотен тысяч зрителей в еврейских общинах примерно в 60 странах мира.

В центре внимания мероприятия были истории одиноких солдат, новых репатриантов, граждан и туристов, приехавших в Израиль из разных стран мира и погибших в рядах ЦАХАЛа или в результате террористических атак – как в Израиле, так и за его пределами. Особое внимание в этом году было уделено жертвам трагических событий 7 октября и павшим во время войны "Железные мечи".

Церемония проходила на английском языке с переводом на иврит, русский, французский и испанский, чтобы охватить как можно больше зрителей в еврейских общинах диаспоры и среди новых репатриантов в Израиле. Среди стран, где проводится трансляция: Россия, Украина, Аргентина, Бразилия, Канада, Великобритания, США, ЮАР, Филиппины, Франция, Австралия, Новая Зеландия, Турция, Марокко и другие.

Около 4500 человек посетили церемонию лично, включая семьи погибших, участников и выпускников программы "Маса", а также высокопоставленных гостей: председателя ЕА "Сохнут", генерал-майора (в отставке) Дорона Альмога, секретаря правительства Йоси Фукса, депутатов Кнессета от коалиции и оппозиции – Охада Таля и Юлию Малиновски, а также делегации и лидеров еврейских организаций со всего мира.

На памятной церемонии были рассказаны истории погибших:

- Рони Ганизат, репатриант из Франции, участник программы "Маса", служил резервистом и пал в Ливане во время войны "Железные мечи".

- Илан Коэн репатриировался один из Аргентины, вступил в десантные войска и погиб в Газе во время войны "Железные мечи".

- Даниэль Перец ז"ל, родом из Южной Африки, пал в бою в Нахаль-Оз 7 октября. Его тело до сих пор удерживается ХАМАСом.

Андрей Пушивай, уроженец Крыма, служил полицейским и погиб, спасая людей на фестивале "Нова".

Также были рассказаны истории жертв резни на фестивале "Нова": Герша Голдберга-Полина, который был похищен из бомбоубежища и убит в плену; Бруны Вальнау – репатриантки из Бразилии, убитой боевиками ХАМАС; Ханании Глейзера, также из Бразилии, который был убит на фестивале.

Пресс-служба организации "Маса"