"Это же Nova: прожженная бумага и бегущие люди": выставка работ учащихихся школы "Нетаим"

Ученики школы для трудных подростков из Лода, которые занимаются в художественной студии у своего педагога Элы Леви, создали серию невероятно сильных, эмоциональных и запоминающихся работ, посвященных пережитой Израилем трагедии, погибшим и похищенным, резервистам, которые оставили свою работу и семьи и ушли на войну, чтобы сражаться с террористической организацией ХАМАС. Мальчики работали над своими произведениями коллективно, обсуждая и придумывая концепцию каждой работы, выстраивая композицию, выбирая цвета и акценты.

Созданные школьниками картины в течение нескольких месяцев экспонировались в здании школы, и Эла Леви надеется, что их сможет увидеть большее количество людей. Педагога пригласили представить работы школьников президенту Израиля Ицхаку Герцогу, и, без сомнения, эти картины заслуживают внимания широкого круга зрителей.

Школа "Нетаим" принадлежит к системе особого образования ("Хинух Меюхад"), и на уроках искусства занимаются школьники средних и старших классов. По словам Элы, в самом центре класса искусства висит советский флаг, который ей подарили выпускники-израильтяне. "Четыре года назад наши выпускники сделали мне такой подарок, сказав, что демократия может быть где угодно, она может быть в школе, а в этой студии определенный режим, коммунистический".

Такой вывод школьники сделали, исходя из стиля преподавания и стиля общения на занятиях. "Я работаю с ними очень свободно, они могут практически все – но в рамках разрешенного. Такая система очень подходит для детей, находящихся в очень непростой жизненной ситуации, детей с проблематичным поведением, с проблемами концентрации и внимания, эти рамки их берегут, и дети эти рамки любят, несмотря ни на что: можно действительно все, нет никаких границ. И видимо, они решили, что флаг будет это символизировать, это их восприятие", – рассказывает Леви.

В школе "Нетаим" учатся дети со второго по двенадцатый класс, только мальчики. Это не связано с какими-либо религиозными моментами: речь идет о детях, которым необходима коррекция поведения, уровень вербальной и даже физической агрессии у таких детей повышен, и эти сложности возникают, в подавляющем большинстве, именно у мальчиков. В школу приезжают дети из разных населенных пунктов, она считается региональной, а не городской, и "Нетаим" – это уникальное образовательное учреждение с маленькими классами, дополнительным персоналом и специалистами.

Художественный проект, посвященный осмыслению и осознанию событий 7 октября, выполняли старшеклассники, с девятого ("тет") класса и старше. Подростки использовали очень серьезные материалы, сочетали в своих работах холст и фотографии, коллажи и краски. Отдельный стенд выставки посвящен педагогам, которые ушли на резервистскую службу по "цав 8", начиная с директора школы.

"Когда началась война, я сказала: у нас, в кабинете искусства, войны не будет. Пусть война будет везде, но только не здесь, – рассказывает Леви. – Было важно, чтобы у детей осталось нейтральное место, где можно не думать о войне. Видимо, когда я это сказала, Бог надо мной посмеялся".

Элла рассказала, что во время Хануки у школьников традиционно проходят уроки со свечками, и совершенно случайно, когда старшеклассники убирали в кабинете, они обратили внимание, что обгоревший лист бумаги лег на рисунок одного из мальчиков, нарисовавшего бегущих людей. "И мы с мальчиком посмотрели на это, и он спросил: "Тебе это ничего не напоминает? Это же Nova, – вспоминает Эла. – Просто прожженная бумага и люди, которые бегут".

Когда-то классу подарили много использованных натянутых на подрамники холстов, и старшеклассники под присмотром учительницы начали прожигать эти холсты, и получающиеся формы были очень интересными благодаря эффекту горения холста и масляных красок. Каким-то образом этот процесс помог школьникам пережить и осознать произошедшее: пожары были на фестивале Nova, огонь горел в кибуцах, и прожигая холсты, дети смогли пережить, представить и постепенно отпустить трагедию огромного количества людей.

Затем холсты с прожженными участками декорировались портретами из газет и журналов, фотографиями, вырезками, поскольку рисовать дети на тот момент были эмоционально не способны. Они использовали фотографии с войны, портреты погибших, все темы, которые были в тот момент на слуху, в голове и сердце каждого израильтянина. "Это получились очень сильные работы, – отмечает педагог. – Мне они нравятся даже больше, чем работы завершавшие этот проект, потому что они – стопроцентная эмоция".

Затем мальчики начали выбирать именно фотографии погибших, фотографии героев войны, фотографии военнослужащих, образовалась "военная" серия. Примерно через два месяца занятий психологическое, эмоциональное и творческое состояние подростков стабилизировалось настолько, что они смогли начать рисовать сами. Творчество дало им возможность выплеснуть все мысли и страхи, не концентрируясь на них: получилась своеобразная арт-терапия, хотя это даже не было изначальной целью проекта.

Выставка получилась невероятно мощной: фотографии картин, которые Элла опубликовала на своей странице в Facebook действительно поражали в самое сердце. Эла Леви разослала эти фотографии в различные организации, чтобы показать работы своих учеников. В числе адресатов был Кнессет и резиденция президента Израиля Ицхака Герцога. Представители канцелярии президента вскоре связались с ней и сообщили о намерении назначить встречу, на которой Эла сможет рассказать президенту Израиля о своих учениках и показать их работы.

Работы старшеклассников школы "Нетаим" получились удивительными как в плане искусства, так и в плане воздействия на зрителя. Эла Леви надеется, что потрясающие, сильные и многоплановые работы ее учеников станут доступны для широкой публики.

Публикацию подготовила Елена Пепел