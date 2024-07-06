Татуировка как лекарство для тела и для души: волонтеры помогают пережившим "черную субботу"

Проект Healingink – американский благотворительный проект, созданный тату-мастерами для помощи пострадавшим от войн и терактов, военнослужащим, получившим ранения в боях, пациентам, перенесшим несчастные случаи и ампутации. Участвующие в проекте художники делают татуировки, помогающие замаскировать шрамы или, наоборот, выделить их, если того хочет обратившийся к ним человек. Татуировки помогают забыть травмирующее событие или перевести болезненные воспоминания в постоянное напоминание о том, что человек выжил и будет бережно помнить тех, кто погиб.

После "черной субботы" 7 октября проект Healingink пришел и в Израиль при помощи организации Artists 4 Israel. Artists 4 Israel обратилась к талантливым израильским и зарубежным тату-мастерам, которые хотят помочь пережившим резню на фестивалях Nova и PsyDuck возле Реим, тем, кто пострадал от действий террористов в окрестностях сектора Газы и по всей стране, а также военнослужащим ЦАХАЛа, получившим ранения в боях с террористами.

"Таким образом мы помогаем пережившим трагедию и героям вернуть свои тела себе, начать исцеляться как физически, так и эмоционально", – отмечают представители организации.

В числе тех, кто обращается к тату-мастерам проекта Healingink – выжившие в бойне на фестивальных площадках, пережившие "черную субботу", родственники жертв и похищенных террористами, военнослужащие ЦАХАЛа, получившие ранения в боях, беженцы и эвакуированные, сотрудники и волонтеры спасательных служб. Желающие подают заявки, с ними связываются представители проекта и обсуждают желаемый эскиз татуировки, место нанесения будущего рисунка, цель и символ татуировки. Затем назначается время сеанса или сеансов.

Помимо татуировок для пострадавших от террора, проект Healingink занимается сбором и распространением "наборов экстренной арт-помощи" для детей, переживших травмирующие события в "черную субботу": детей из пострадавших районов, эвакуированных, детей из семей пострадавших, похищенных и погибших. Желающих помочь проекту приглашают сделать пожертвование – есть возможность поддержки тату-проекта "исцеления души и тела" и возможность оплатить приобретение "наборов экстренной арт-помощи" для детей с посттравматическим стрессовым расстройством и помощь арт-терапевта для работы с детьми.