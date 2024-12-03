The American Colony: новогоднее настроение в Иерусалиме

Не так много мест в Израиле, где можно окунуться в новогоднюю атмосферу, а в этом тяжелом году их еще меньше. Кажется, единственный способ – уехать за границу. Но не торопитесь заказывать билеты! В нашей стране есть удивительное место, где можно почувствовать дух Нового года и Рождества. Здесь горят камины и наряжены елки, мигают огнями гирлянды, здесь накрывают праздничные столы и открывают шампанское в новогоднюю полночь. Это – American Colony в Иерусалиме, знаменитый отель, основанный 120 лет назад, место, полное драматических жизненных историй, антикварных вещей и уникальных артефактов.

The American Colony – пятизвездочный бутик-отель, расположенный в 20 минутах ходьбы от Старого Города. Несколько старинных зданий, а между ними – живописные сады с фонтанами и столиками, бассейн и террасы с видом на Иерусалим. Это легендарный отель, в котором любят останавливаться знаменитости, где происходят важнейшие для нашей страны встречи и переговоры. Именно отсюда ведут репортажи иностранные журналисты, здесь проходили съемки исторических фильмов.

Отель American Colony расположен на границе западного и восточного Иерусалима, в нескольких шагах от него с одной стороны великолепный кафедральный собор Святого Георгия. Сам же отель – будто уединенный остров, где всегда спокойно и тихо, где можно отдохнуть от городской суеты и погрузиться в историю.

"Встреча Нового года": праздничный ужин 31 декабря, в празднично декорированном ресторане отеля, с настоящим камином, с музыкой и ди-джеем. В меню праздничного ужина – бокал Просекко, устрицы, черная икра, террин из гусиной печени, тортеллини с крабами, мясные, рыбные блюда, мангово-шоколадный мусс и т.д. Стоимость 750 шек/порция

Здание, в котором сегодня расположен отель, было построено в конце 1860-х годов для турецкого паши и его четырех жен. Модный по тем временам османский стиль, черепичная крыша, роскошные комнаты, из которых самая большая была предназначена четвертой жене, на которую возлагались большие надежды на сына. Но и она родила дочь, так что дом был унаследован всей семьей и сдавался в аренду.

Новая жизнь началась в этом здании в 1881 году, когда сюда прибыла группа евангелистов из Чикаго. Пережив Большой Чикагский пожар, они решили отправиться в Иерусалим, где поселились в бывшем доме турецкого паши и начали обустраиваться на Святой земле.

Постепенно колония увеличилась за счет нескольких десятков прибывших шведов. Открыли мастерские, ферму, магазины, а еще фотомастерскую,, и фотографы сделали тысячи фотографий Израиля того времени. Так что вся история этих мест запечатлена в архиве, хранящемся в одном из зданий отеля. Часть уникальных снимков украшает сегодня стены, и гуляя по коридорам, можно увидеть, что происходило здесь во время Первой мировой войны, во время Британского мандата, природу Израиля и жителей города разных времен.

"Очарование Рождества": ночь в комфортном двухместном номере, завтрак, полдник в стиле английского чаепития, два коктейля в баре, скидка 15% на спа-процедуры. Стоимость 1400 шек.

Со временем колонисты открыли двери для гостей. А в середине XX века здесь появился отель. Он и теперь принадлежит потомкам основателей колонии, портреты которых можно увидеть на стене в одном из залов.

Сегодня The American Colony – пятизвездочный бутик-отель, входящий в престижную группу Small Luxury Hotels. Здесь останавливались Уинстон Черчилль, Михаил Горбачев, Лоуренс Аравийский, Тони Блэр, Ричард Гир, Боб Дилан, Питер Устинов. И сегодня многие знаменитости выбирают именно его, так что на завтраке можно встретиться с телезвездой или политиком. А в баре вечером будут отдыхать после рабочего дня репортеры международных телекомпаний.

Почему они выбирают этот отель? Во-первых, здесь особая атмосфера. Сохранены исторические интерьеры, в номерах- антикварная мебель ручной работы и шелковые ковры, полы розового мрамора помнят того самого турецкого пашу, на стенах старинные керамические панно, высокие сводчатые потолки украшены резьбой. Каждый метр этого здания – историческая ценность.

Во-вторых, отель знаменит своим сервисом, чистотой, комфортом. Все, что здесь предлагают – действительно класса "люкс". Круглосуточное обслуживание, большие номера с балконами или патио, огромные комфортные кровати, высокая кухня в ресторанах, собственный винный погреб и собственный огород с травами, оливками и клубникой.

Но этот необыкновенной красоты отель открыт не только для звезд и дипломатов. Сюда запросто можно приехать, чтобы провести выходные с любимыми людьми, отдохнуть после прогулки по Иерусалиму, поужинать с друзьями или отпраздновать Новый год. В декабре-январе в отеле действуют праздничные предложения:

- "Очарование Рождества": одна ночь в комфортном двухместном номере, завтрак, полдник в стиле английского чаепития, два коктейля в баре, скидка 15% на спа-процедур. Предложение действует с 15 декабря по 15 января. Стоимость 1400 шек.

- "Встреча Нового года": праздничный ужин 31 декабря, в празднично декорированном ресторане отеля, с настоящим камином, с музыкой и ди-джеем. В меню праздничного ужина – бокал Просекко, устрицы, черная икра, террин из гусиной печени, тортеллини с крабами, мясные, рыбные блюда, мангово-шоколадный мусс и т.д. Стоимость 750 шек на одного.

- "Рождественское чаепитие". После прогулки по зимнему Иерусалиму так приятно выпить чаю у камина в ресторане отеля. Вам подадут настоящий английский чай и три "этажа" закусок: сэндвичи с разными начинками, печенья, джемы, английские кексы. Звоните и заказывайте чаепитие заранее. Стоимость 100 шек на одного.

Для дополнительной информации и заказа: 02-6279777, [email protected].

Автор статьи: Ольга Черномыс.

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