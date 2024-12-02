ЦАХАЛ создает систему помощи для резервистов-одиночек, она начнет действовать в январе 2025 года

По итогам требований парламентской комиссии по алие, абсорбции и диаспоре Армия Обороны Израиля разрабатывает систему помощи и поддержки для одиноких резервистов, не имеющих семейной поддержки в Израиле. Эта система начнет действовать уже в январе 2025 года, то есть, чуть более чем через месяц.

Речь идет, прежде всего, о военнослужащих-репатриантах, прибывших в Израиль с желанием служить в армии, в то время как их семьи остались в стране исхода. И если для солдат-одиночек во время срочной службы предусмотрена помощь, резервисты-одиночки предоставлены сами себе. В ситуации, когда из-за военных действий резервисты вынуждены были служить сотни дней в "милуиме", их проблемы усугубляются.

На заседании прозвучала информация о том, что многие репатрианты-одиночки даже боятся окончания службы, поскольку после демобилизации они будут вынуждены как-то решать свои финансовые и психологические проблемы сами, без поддержки семей и государства.

В соответствии с представленными ЦАХАЛом данными, с начала войны "Железные мечи" на резервистскую службу были призваны около 13 тысяч резервистов-одиночек, в том числе 8300 холостяков, 2401 женатых, 157 разведенных – 58 из них разведенные люди с детьми и 99 – разведенные без детей. По данным министерства обороны, в ходе войны погибли 17 солдат-одиночек, в том числе 11 срочников и шестеро резервистов. Погибли также четверо сотрудников полиции, не имеющих семьи в Израиле, и один координатор безопасности населенного пункта.

"Война не завершается в ту секунду, когда боец покидает фронт, – отметил председатель комиссии Одед Форер. – Для резервистов-репатриантов, не имеющих семьи в Израиле, экономическая и социальная война продолжается и после службы. Десятки тысяч и них отслужили сотни дней резервистской службы, и эта ситуация продолжится и в 2025 году. Такова наша реальность, которую мы должны признать. Министерства и ведомства тоже должны признать ее. Наша комиссия призывает как можно скорее признать статус резервистов-одиночек и реализовать рекомендации специалистов по их сопровождению и поддержке".