Репатрианты-фармацевты покидают Израиль: система не дает им шансов

Парламентская комиссия по алие, абсорбции и диаспоре провела во вторник, 4 февраля, заседание о проблеме репатриантов-фармацевтов, в ходе которого были озвучены данные о том, что из 46 ставок для стажеров-фармацевтов в израильских государственных больницах лишь 16 заняты. В Израиль за последние пять лет прибыло 287 фармацевтов-репатриантов, но лишь 155 из них подали просьбу о получении израильской лицензии.

В ходе заседания подчеркнули, что фармацевты-репатрианты имеют право стажироваться только в государственных больницах, тогда как в аптеки общественного сектора – в поликлиниках, больничных кассах и в клиниках – принимают на стажировку только выпускников израильских вузов.

Ситуация со ставками для фармацевтов-стажеров в государственных больницах обстоит следующим образом: в медицинском центре "Шамир – Асаф а-Рофэ" есть семь таких ставок, но занята только одна. В больнице РАМБАМ в Хайфе из шести имеющихся стажерских ставок для фармацевтов занята только одна, но в больнице уверяют, что с марта примут еще четверых фармацевтов-стажеров. В больнице "Зив" в Цфате из трех ставок занята одна, в больнице "Вольфсон" – из двух ставок используется одна.

В больнице "Барзилай" в Ашкелоне есть шесть ставок для фармацевтов-стажеров, но работают лишь три фармацевта-стажера. В медицинском центре Галилеи предусмотрено пять ставок для проходящих стажировку фармацевтов, но не работает ни один стажер. Так же дела обстоят и в больнице "Пория", где из четырех ставок для фармацевтов-стажеров не занята ни одна.

В больнице "Пория" и в медицинском центре Галилеи объяснили, что нанять фармацевтов-стажеров им не позволяет окружной фармацевт, поскольку главные фармацевты в больничных аптеках начали работать совсем недавно.

В больницах в центре страны ситуация еще хуже: из больницы "Ихилов" передали, что в их аптеках не было, нет и не будет ставок для фармацевтов-стажеров, поскольку их потребуется обучать и наставлять, за каждым их действием должен будет наблюдать ответственный аптекарь, а отдача будет минимальной. При этом никаких поощряющих выплат и льгот за предоставление работы стажерам-фармацевтам больница не получает: "С нашей точки зрения, это исключительно волонтерский проект", – указали в "Ихилов".

В период с 2020 по 2024 годы в Израиль репатриировались 287 фармацевтов, 122 из них – из России. За этот период подано лишь 155 просьб о лицензировании фармацевтов-репатриантов. Фармацевты-репатрианты обязаны проходить стажировку только в государственных больницах, ситуация со ставками для стажеров в этих больницах, как сказано выше, оставляет мало поводов для оптимизма.

К этому можно добавить проблемы с овладением профессиональным ивритом и крайне ограниченные возможности наставничества. Неудивительно, что многие фармацевты-репатрианты решают покинуть Израиль, потому что не могут найти работу, соответствующую их образованию, и не видят для себя никаких перспектив.

Представитель министерства здравоохранения Элиягу Маром в ходе заседания подчеркнул, что терапевт должен поддерживать простую коммуникацию с остальным персоналом, и не должен думать, что фармацевт не способен прочесть медицинскую карту. В ответ представительница министерства алии и интеграции Эфрат Афлало отметила, что у ведомства есть продвинутые курсы иврита для медработников, и министерство "думало о том, чтобы изучить возможность открыть для фармацевтов-репатриантов прохождение стажировки в поликлиниках, а не только в больницах". Она пообещала обратиться к фармацевтам и предложить им курсы медицинского иврита.

Представительница больничной кассы "Клалит" Хила Лерман сообщила, что ресурсы больничной кассы для приема стажеров очень ограничены, и в прошлом году в 14 больницах "Клалит" по всей стране было четыре стажера в год, все они финансировались больничной кассой. Государство никак не поощряет предоставление стажировки репатриантам-фармацевтом, несмотря на острый дефицит фармацевтов в Израиле.