В 2024 году Израиль покинули 82700 граждан страны, и прибыл в Израиль 32281 новый репатриант. При этом 15% новых репатриантов, прибывших в Израиль в период с 2019 по 2023 годы включительно, покинули страну в 2024 году. 50% уезжающих из Израиля в 2022 году были репатриантами, и среди стран OECD Государство Израиль находится в конце списка по привлекательности для иммиграции.

Все эти тревожные данные прозвучали на срочном заседании парламентской комиссии по алие, абсорбции и диаспоре, которую председатель комиссии Одед Форер (НДИ) созвал для обсуждения готовности государства к отрицательной миграции и ее последствиям.

В 2024 году зафиксировано значительное снижение темпов роста населения, составившего всего 1,1% в сравнении с 1,6% годом ранее. Снижение связано, прежде всего, со значительным ростом отрицательной миграции на фоне войны "Железные мечи" и тяжелой ситуации в сфере безопасности.

В течение 2024 года Израиль покинули 82700 граждан, и 23800 вернулись в страну. Примерно на 15 тысяч снизилось количество новых репатриантов, составив всего примерно 32800 человек. По критериям Центрального бюро статистики, эмигрантом считается израильтянин, который находился за границей минимум девять месяцев (суммарно) в течение года с момента выезда, из них три месяца – непрерывно.

В соответствии с представленным на заседании исследованием информационно-исследовательского центра Кнессета, между 2029 и 2021 годами из Израиля уезжало, в среднем, около 36 тысяч человек в год, однако с 2022 года этот показатель существенно вырос, и в 2022 году было зафиксировано 55300 уехавших, что на 46% выше, чем годом ранее, а в 2024 году Израиль покинуло около 82700 человек, что на 50% больше, чем в 2023 году.

При этом в 2022 году 40% уезжающих и 38% возвращающихся в Израиль принадлежали к возрастной категории 20-39 лет, их доля примерно равна доле в 2017-2021 годах. Молодые люди трудоспособного возраста более мобильны, они уезжают из страны и возвращаются в большей пропорции, чем их доля среди всего населения (27%).

Еще один важный момент: 50% уезжающих в 2022 году в прошлом были репатриантами – 27,5 тысяч человек. 76% репатриантов – 21 тысяча человек – репатриировались в течение пяти лет до отъезда, и 62% репатриантов – 17,1 тысячи человек – покинули Израиль в тот же год, когда репатриировались.

В 2022 году доля уезжающих, которые в удостоверениях личности значатся как "другие" (не евреи и не арабы), составила 32% – в это число включены и новые репатрианты, не являющиеся евреями. 32% значительно больше, чем доля "других" среди всего населения страны.

По представленным на заседании комиссии данным Центрального статистического бюро, в 2024 году за границу уехало 83,4 тысячи граждан Израиля, 48,6% из них родились за границей. В 2029-2023 годах в Израиль прибыли около 200 тысяч репатриантов, и около 15% из них уехали за границу в 2024 году. Наибольший процент уезжающих – это репатрианты из России, Грузии и Беларуси.

По данным Еврейского агентства "Сохнут", в 2024 году в Израиль прибыл 32281 новый репатриант, это на 31% меньше, чем в 2023 году, когда в Израиль прибыли 47013 новых репатриантов.

Исследование организации OECD (Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая развитые страны), изучавшее привлекательность стран-членов OECD для мигрантов, являющихся высокообразованными людьми и предпринимателями, показало, что лидирующие страны в рейтинге привлекательности для них – США, Австралия, Новая Зеландия, Канада и Швейцария, а Израиль среди 35 изученных в рамках исследования стран находится среди последних мест как для образованных мигрантов, так и для предпринимателей.

Представитель бюджетного отдела Совета по высшему образованию Амир Гат признал, что несмотря на огромное желание вернуть израильских постдокторантов в Израиль, даже данных о возвращении постдокторантов и об их количестве за рубежом у ведомства нет.

Представительница Центрального бюро статистики Марина Шепс отметила, что около 10% израильских врачей постоянно находят себе работу за границей, и в течение последних лет эта тенденция не меняется.

Основательница и партнер Форума "Хайтек за Израиль" Ирит Твито отметила, что количество стартапов в Израиле уменьшается, и если в течение последних десяти лет количество работников в сфере высоких технологий росло, в 2024 году тенденция изменилась. "Люди хайтека любят Израиль и хотят здесь жить, но снижение количества инвесторов мешает этому. И если тенденция не изменится, Израиль потеряет свое социальное и экономическое преимущество".

Председатель комиссии Одед Форер указал, что несмотря на политику нынешнего правительства, не поощряющего репатриацию из стран СНГ, большинство репатриантов прибывают именно из стран СНГ, а различные проекты по привлечению репатриантов из западных стран не оправдали себя, и количество репатриантов все еще ниже ожидаемого. Форер подчеркнул, что в Израиле государственные учреждения создают огромные трудности для новых репатриантов, особенно в вопросах трудоустройства и признания их дипломов из-за границы.

"К сожалению, борьба с отрицательной миграцией не находится в списке приоритетов правительства, – резюмировал заседание Одед Форер. – Министерство алии и интеграции и министерство экономики должны разработать национальную программу для привлечения "качественных умов" в Израиль и предотвратить утечку тех, кто уже репатриировался. У правительственных министерств есть множество регуляций, затрудняющих репатриантам прибытие и обустройство в Израиле, это необходимо изменить".